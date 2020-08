Cabo Frio - Em tempos de pandemia do novo coronavírus onde todos precisam cumprir protocolos de segurança, manter o distanciamento social e se privar de muitas coisas, tais como reuniões familiares, festas, comemorações e aglomerações, sem falar nas restrições aos empresários com o fechamento do comércio ou protocolos rígidos de reabertura gradual, um vídeo que está rolando pelos grupos de Whatsapp de Cabo Frio tem chamado atenção. Nós averiguamos a procedência do vídeo, que traz cenas de uma festa, os chamados bailes de favela ou proibidões, realizado no bairro Manoel Corrêa, mais conhecido como favela do lixo, e o 'Bailão' aconteceu neste fim de semana.

Vídeo mostra 'baile proibidão' lotado em comunidade de Cabo Frio neste fim de semana. #ODia pic.twitter.com/nlFMZzpb5s — Jornal O Dia (@jornalodia) August 17, 2020

O baile lotado, segundo fontes aconteceu na localidade do 'mandelinha', por trás da rua sete, quase em frente a Associação de Moradores do bairro Manoel Corrêa e segundo uma moradora que preferiu não se identificar, a festa começa tarde e vai até o dia clarear: 'Um baile regado de muita bebida e drogas liberadas. As garrafas com led no vídeo são lança perfume. Coisa comum aqui nas festas da favela do lixo', revela ela anonimamente.

Segundo um jovem que esteve na festa do 'proibidão', está tendo baile todo final de semana e sempre lotado, como você confere no vídeo acima. 'A polícia nem lá vai. Aliás, tem tempo que eles não aparecem por lá. As festas tem sido suave e sem perturbação dos PMs e tem atraído uma multidão. Cada fim de semana tem mais gente curtindo. Saí de lá com o sol raiando', afirma o jovem.

Segundo o Capitão Diogo da Polícia Militar a culpa é do STF (Supremo Tribunal Federal) que proibiu operações policiais nas comunidades, legitimando o domínio do poder paralelo nesses locais, criminalizando qualquer ação do nosso 25º Batalhão que descumpra tal decisão.