Mais de 50 animais silvestres recuperados de cativeiro em Tamoios são devolvidos à natureza

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e da Coordenaria de Assuntos Fundiários, realizou neste domingo (17), a soltura de 50 pássaros e um mico-leão-dourado que foram apreendidos em cativeiro. Os bichos, que foram resgatados no sábado (16), em uma operação conjunta com a Polícia Militar que desmontou uma quadrilha de traficantes de animais silvestres, foram submetidos à exames clínicos que constataram bom estado de saúde.



Os locais de soltura não serão divulgados, mas são biomas capazes de proporcionar rápida readaptação dos animais.

“Podemos afirmar que essa operação foi a mais importante já realizada pela Secretaria do Meio Ambiente em Cabo Frio. Do resgate dos animais à prisão dos responsáveis, tudo foi realizado com perfeição e serve de exemplo para que as pessoas não façam tráfico de animais silvestres pois, em Cabo Frio, há uma fiscalização atenta e atuante”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Mario Flavio Moreira.



A ação de captura dos animais em cativeiro é resultado de um trabalho de investigação que durou cerca de seis meses e foi realizado pelos agentes municipais e estaduais que encontraram micos mortos e armadilhas para pássaros, durante as operações rotineiras de fiscalização.

Durante a operação, os fiscais do município e a Polícia Militar foram até a casa dos denunciados. No local, o dono do imóvel confessou que levaria os animais para serem vendidos na feira em Duque de Caxias e foi preso. Um dos micos, que já estava bastante debilitado, morreu. A polícia e os agentes municipais investigam o paradeiro da pessoa que capturava os animais, inclusive dentro da APA do Rio São João e no Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado.



“Podemos afirmar com tranquilidade que esse crime de captura e tráfico de animais silvestres está intrinsecamente ligado à questão das invasões de áreas de proteção ambiental. A pessoa que capturava os animais e que, agora, está presa, construiu uma casa dentro da área do Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado, nossos agentes fundiários demoliram a casa e ele voltou a construir. Inclusive, no momento da detenção ele estava nessa casa. Logo, é muito importante que se mantenha essa parceria entre o Meio Ambiente e a Fundiária, para que o trabalho seja completo. Inclusive, gostaria de agradecer, novamente, aos policiais militares do DPO de Tamoios e ao comando do 25º BPM, que em razão da área de risco de onde estavam os animais responderam prontamente ao nosso pedido de apoio durante a operação”, afirmou o coordenador de Assuntos Fundiários, Ricardo Sampaio.



A população pode denunciar crimes contra o meio ambiente pelo e-mail secmacabofrio@gmail.com e crimes de invasão de áreas de proteção ambiental ou públicas pelo e-mail cogeafcabofrio@gmail.com.