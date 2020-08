Cabo Frio - A Secretaria de Saúde informa que até esta terça-feira (18), foram registrados 1811 casos confirmados de coronavírus no município de Cabo Frio, que segue na Zona Laranja de Contaminação.



Dos 41 leitos de UTI da rede municipal, 25 estão ocupados (com uma taxa de 61,0% de ocupação). Dos 117 leitos de enfermaria, 57 estão ocupados (com uma taxa de 48,7% de ocupação).

No total, 1682 pessoas já se recuperaram da doença no município.



Até o momento, 101 óbitos por Covid-19 foram registrados, sendo 55 homens e 46 mulheres.

Em relação à faixa etária, os óbitos se dividem desta forma:

até 30 anos – nenhum

de 31 a 40 anos – 3

de 41-50 anos – 4

de 51 a 60 anos – 23

de 61 a 70 anos – 29

de 71 a 80 anos – 19

acima de 80 anos – 23