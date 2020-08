Cobrança de estacionamento em Cabo Frio volta a funcionar em 1° de setembro

Cabo Frio - A Prefeitura retomará a partir de 1° de setembro, o serviço de cobrança do estacionamento "Cabo Frio Rotativo" . O sistema está suspenso desde abril devido ao isolamento social motivado pela pandemia do novo coronavírus.



A cobrança foi suspensa após acordo entre a Secretaria de Mobilidade Urbana e a e a empresa responsável pela locação dos equipamentos e suporte tecnológico de operação do estacionamento. O motivo foi devido à falta de demanda para manter o estacionamento rotativo funcionando, uma vez que 100% da arrecadação é proveniente de veículos com placas de outros municípios.



"Durante esse período, além da suspensão da cobrança aos motoristas, o contrato de pagamento da empresa de manutenção também foi paralisado por falta de operação. Desta forma, evitamos despesas ao município", explicou o secretário de Mobilidade Urbana, Everaldo Loback.

Segundo ele, foi feito um estudo em relação ao número de notificações durante o período de janeiro, fevereiro e março de 2020 nas áreas das orlas da Praia do Forte e do Peró. De acordo com o levantamento constatou-se aumento significativo no número de notificações nessas áreas e, por isso, também será retomado o sistema “Vaga Certa” nesses locais.



O funcionamento será em períodos diurno (das 8h as 16h) e noturno (das 16h as 0h). Por cada período, o usuário pagará o valor de R$ 10. A novidade é que em caso de aquisição de bilhete para o estacionamento "Vaga Certa", o usuário terá direito a um bônus de 1 hora para utilização no Estacionamento Vaga Rotativa, devendo a utilização do bônus ser feita exclusivamente no dia de aquisição do crédito, que estará disponível pelos canais virtuais: aplicativo Digipare e site do Digipare.

"O sistema passa por nova atualização para atender os usuários da melhor forma possível nessa nova proposta. Lembrando que veículos emplacados em Cabo Frio nao pagam", destacou Everaldo.