Ministério Público recomenda que a Prefeitura de Cabo Frio não faça novas flexibilizações

Cabo Frio - Em reunião realizada na manhã desta terça-feira (25), integrantes do Gabinete de Gestão de Crise definiram que as normas previstas nos decretos vigentes serão mantidas. A decisão foi alinhada com a recomendação expedida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para que o governo municipal se abstenha de adotar qualquer nova medida de flexibilização das medidas restritivas que envolvam atividades coletivas que coloquem em risco a saúde pública.



Na segunda-feira (24), a Prefeitura recebeu o documento com as propostas de setores ligados ao turismo para atuação durante a pandemia do coronavírus. Dentre as reivindicações estavam o funcionamento dos meios de hospedagem em capacidade total e a retomada das atividades nas praias.

Além disso, o artigo 8º do Decreto nº 6.304, de 30 de julho de 2020, já previa a revogação de acordo com a situação da pandemia da Covid-19, com objetivo de garantir a saúde da população cabofriense. Como exemplo, nesta segunda-feira, o Estado do Rio de Janeiro teve aumento de 45% no número de infectados pelo Coronavírus. Os dados com a evolução dos casos no município são publicados diariamente nos sites www.cabofrio.rj.gov.br e saude.cabofrio.rj.gov.br .



Por fim, a Prefeitura destaca que o mais importante é a conscientização da população que deve continuar evitando aglomerações, utilizar o uso de máscaras, permanecer em casa, sempre que possível, e respeitar as determinações do decreto que visam coibir a disseminação do novo coronavírus. O combate ao vírus é responsabilidade de cada cidadão.