Nova apreensão de pássaros silvestres em cativeiro é realizada em Tamoios

Cabo Frio - Mais uma operação conjunta promovida pela Prefeitura de Cabo Frio e pelo 25º Batalhão de Polícia Militar foi realizada nesta terça-feira (25) em Tamoios. Agentes da Secretaria do Meio Ambiente, da Coordenadoria-Geral de Assuntos Fundiários e policiais militares da 8ª CIA de Tamoios (DPO de Unamar) atenderam a uma denúncia anônima e chegou a uma casa, na localidade do Chavão, onde foram encontrados cerca de 70 pássaros de diversas espécies em cativeiro ilegal.



Ações neste sentido tem sido feitas periodicamente no Distrito de Tamoios, já que o volume de denúncias recebidas pela secretaria aumentou. Mais uma vez, os agentes da Prefeitura estiveram junto com a equipe da PM, comandada pelo tenente Cristiano e composta também pelo sargento Rafael e pelos cabos Poubell, Wellington e Flavio. Ao chegar no local, não foi encontrado nenhum adulto. Os responsáveis pela casa conseguiram fugir antes da chegada dos agentes, deixando no local apenas dois menores de idade.



A polícia e os agentes municipais seguem investigando o paradeiro da pessoa que capturava os animais, inclusive dentro da APA do Rio São João e no Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado. As gaiolas que aprisionavam os pássaros foram recolhidas e incineradas. Os pássaros seguiram para avaliação da equipe da Secretaria de Meio Ambiente e serão devolvidos à Natureza.



"O responsável pela casa conseguiu fugir. A equipe segue na diligência para os procedimentos legais e o flagrante da apreensão foi feito, neste trabalho conjunto dos agentes da Secretaria de Meio Ambiente, da Coordenadoria-Geral de Assuntos Fundiários e dos policiais do DPO de Tamoios", explicou o coordenador de Assuntos Fundiários, Ricardo Sampaio.

A população pode denunciar crimes ambientais pelo e-mail secmacabofrio@gmail.com. O anonimato é garantido.