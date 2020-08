Cabo Frio ultrapassa os 2100 contaminados de coronavírus e chega aos 115 óbitos

Cabo Frio - Após alguns dias sem divulgação dos números atualizados do avanço da Covid-19 em Cabo Frio, a Secretaria de Saúde do município informa que até esta terça-feira (25) a cidade contabiliza o número de 2109 casos confirmados de coronavírus, registrando um número de 1776 pessoas recuperadas, com um total de 115 óbitos.

A cidade que segue na Zona Laranja de contaminação tem a sua maior incidência de mortes com pessoas acima dos 50 anos, contabilizando 108 vítimas. Do total de óbitos, 64 foram homens e 51 mulheres.

Os números municipais não batem com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde que registra para Cabo Frio, 1912 casos confirmados de coronavírus ( diferença de 197 pessoas ) com 109 óbitos ( diferença de 6 pessoas ).

No Estado do Rio de Janeiro, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, são 214.003 casos confirmados de coronavírus, 15.560 óbitos e 192.828 pessoas recuperadas. No Brasil são 3.674.176 casos confirmados de coronavírus com um total de 116.666 mortos.