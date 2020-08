Nova etapa de pesquisa para identificar contaminados por Covid 19 será realizada em Cabo Frio

Cabo Frio - O município de Cabo Frio vai receber mais uma etapa da pesquisa para identificar, por amostragem, quantas pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus. O projeto “Inquérito de Soroprevalência da Covid 19” busca descobrir pacientes assintomáticos. A pesquisa será realizada no Laboratório Municipal de Análises Clínicas, que fica em frente ao PAM de São Cristóvão, nos dias 2 e 3 de setembro.



O agendamento será feiro apenas pelo e-mail inqueritocovid19@gmail.com, de 8 às 17 horas, a partir do dia 31 de agosto. Os participantes receberão a confirmação da data e o horário de atendimento também por e-mail. Serão testadas, no máximo, 50 pessoas por dia. Os exames realizados serão testes rápidos e coleta de swab nasal.

Os voluntários deverão levar carteira de identidade e CPF. A ação é realizada pela Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde; Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen/RJ).



Para evitar aglomeração, os voluntários deverão comparecer no horário agendado, mantendo as recomendações sanitárias vigentes no município, como uso de máscaras. A pesquisa pretende estimar a real letalidade e identificar o número de suscetíveis ao vírus para direcionar novas estratégias para planejar a volta gradativa das atividades na cidade. O projeto já acontece em outras cidades do Estado.