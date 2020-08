Cerca de nove toneladas de pneus para foram destinados para reciclagem em Cabo Frio

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio encaminhou na quarta-feira passada cerca de nove toneladas de pneus para reciclagem, que equivale a aproximadamente 4.200 pneumáticos. A ação acontece por meio de uma parceria com a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (Anip).



A coleta é feita pela Comsercaf, diariamente, nas borracharias e lojas de pneus e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realiza o agendamento do envio do material junto a Reciclanip, empresa responsável pela reutilização localizada em São Paulo.

Durante o processo de reaproveitamento, os pneus são triturados e, na maioria das vezes, são utilizados como combustível alternativo para as indústrias de cimento. Contudo, os resíduos também podem ser usados na fabricação de solados de sapatos, borrachas de vedação, dutos pluviais, pisos para quadras poliesportivas e industriais, além de tapetes para automóveis.



“Os pneus demoram anos para se decompor e em períodos chuvosos podem servir como criadouro de mosquitos ou hospedar outros vetores”, explicou Dario Guagliadri, presidente da autarquia.

A população pode colaborar com o programa levando os pneus de descarte ao depósito da Comsercaf localizado na Rua dos Siris, 45, na Ogiva. Em casos de grande quantidade do material, a retirada pode ser programada pelo telefone (22) 2648-8907.