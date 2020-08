Procon Tamoios registra mais de 200 atendimentos no primeiro trimestre de atuação

Cabo Frio - O Procon Tamoios completou nesta semana três meses de atuação no distrito. A unidade, inaugurada no dia 25 de maio, registrou neste período 271 atendimentos. Desde então, o órgão, que é uma extensão da unidade do Braga, vem auxiliando os consumidores do segundo distrito que se sentiram lesados com preços abusivos, propaganda enganosa, entre outras demandas.



Dos 271 atendimentos, 160 foram formalizados no Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (SINDEC), que é o órgão responsável por informatizar o registro das demandas individuais dos consumidores que recorrem aos Procons de todo o país. Ele consolida os registros em bases locais e forma um banco nacional de informações sobre problemas enfrentados pelos consumidores.



Outros 111 atendimentos não chegaram a ser formalizados, sendo realizadas orientações e esclarecimentos.

O Procon Cabo Frio possui dois cadastros no SINDEC, um pra unidade do Braga e outra pra unidade de Tamoios. Isso garante formalidade e melhor registro das solicitações.



O Procon Tamoios está localizado na subprefeitura, que funciona no Shopping UnaPark, bloco b, Unamar. Devido à pandemia, os atendimentos estão sendo feitos pelo telefone (22) 2643-5817, e pelo e-mail proconcabofriotamoios@gmail.com.