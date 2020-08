Ministério Público pede prisão preventiva dos homens que fuzilaram um PM no Braga em Cabo Frio

Cabo Frio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) apresentou, na última quinta-feira (27), denúncia que determina a decretação da prisão preventiva dos cinco envolvidos no homicídio do policial militar Luiz Paulo Costa Silva, mais conhecido como 'Negão do Bope', fuzilado em plena luz do dia, na manhã do dia 16 de fevereiro de 2020, em via central no bairro Braga no município de Cabo Frio na Região dos Lagos.

O Policial Militar que atuava no combate ao tráfico de entorpecentes foi interceptado por um carro branco na Avenida Antônio Ferreira dos Santos, no bairro Braga, quando saía do trabalho e assassinado em seu veículo. O carro em que o agente estava, modelo Ford/EcoSport vermelho, ficou cravejado de balas. Ele foi encontrado no local, ferido por disparo de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos. A perícia foi acionada e a ocorrência ficou a cargo da 126ª DP, que realizou a investigação. O crime bárbaro chocou a cidade e toda a região. O Sargento Luiz Paulo, lotado no 25º BPM, tinha 39 anos e estava na corporação desde 2002.

A identificação dos autores do crime ocorreu por meio da análise e conferência das imagens de câmeras de segurança e da quebra do sigilo telefônico dos envolvidos.

O mandante, três executores e o motorista do veículo utilizado no assassinato, atuam no tráfico da 'Favela do Lixo', no bairro Manoel Corrêa, segundo o MPRJ: 'Os denunciados se associaram para cometer os crimes de homicídio qualificado, porte ilegal de munições de uso restrito e receptação, crimes cujas penas somadas podem chegar a 45 anos de detenção', afirma o Ministério Público.