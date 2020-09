Cabo Frio - Depois de 6 meses sem trabalhar, passando necessidade e a maioria não tendo recebido sequer 1 cesta básica por parte da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, enfim os barraqueiros e ambulantes das praias da cidade poderão retornar ao trabalho, mesmo assim, depois de muita luta, manifestações e de gritarem o coro de 'Adriano covarde' em frente ao prédio do prefeito na Praia do Forte.

Em nota, a Prefeitura informa que decidiu autorizar o trabalho de ambulantes e donos de barracas nas praias da cidade durante o feriado prolongado da Independência, na próxima segunda-feira (7). A medida faz parte de um projeto piloto e tem por objetivo tentar atender a reivindicação de trabalhadores que passam por dificuldade financeira desde o início da Pandemia da Covid-19.

A decisão do Dr. Adriano joga por terra e desmascara o seu argumento de que não liberaria mais nada, seguindo a orientação do Ministério Público, amparado em supostos números do avanço da pandemia do coronavírus, pois, num passe de mágica, após os trabalhadores desassistidos espernearem e prosseguirem com as suas barulhentas, mas necessárias, manifestações, rapidamente o prefeito consegue a liberação e ainda o tal apoio do MP.

Documento de liberação dos ambulantes para trabalhar nas praias pelo prefeito de Cabo Frio, Dr, Adriano - Uanderson Pitanga

Os barraqueiros e ambulantes estiveram as 6 horas da manhã nesta terça-feira (01) manifestando, aos gritos, em frente ao apartamento do prefeito, de onde foram para a prefeitura. Os representantes dos trabalhadores das praias foram atendidos por Dr. Adriano e tiveram a promessa e a palavra de liberação ao trabalho, pelo menos neste feriado próximo. Incansáveis, o grupo de representantes, entre eles Uanderson Pitanga, da Associação dos Barraqueiros, permaneceram no prédio da Prefeitura até conseguirem o documento assinado pelo prefeito e avalizado pelo Ministério Público autorizando então o sofrido e batalhado retorno ao trabalho.

Ainda segundo a Prefeitura, os ambulantes e donos de barracas não poderão colocar jogos de mesas e cadeiras nas praias; apenas moradores do Município de Cabo Frio com licença poderão trabalhar; todos deverão seguir o uso de Equipamentos de Proteção Individual. Os donos de barracas e ambulantes assinaram um documento se comprometendo a respeitar as regras e que depois do feriado não poderá ocorrer trabalho nas praias pelo período de 15 dias, até que seja feita um estudo desse plano piloto. Esse estudo vai determinar se a medida será adotada em outros feriados. A entrada de ônibus e vans de turismo permanece proibida. Um decreto será publicado em Diário Oficial.

Entenda melhor o caso:

