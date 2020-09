Doação de mudas nativas quase triplica durante a pandemia do coronavírus no Horto Municipal de Cabo Frio

Cabo Frio - As doações de mudas nativas no Horto Municipal de Cabo Frio quase triplicaram durante a pandemia do novo coronavírus. Houve um aumento de 167%. De março até agosto deste ano, foram doadas cerca de quatro mil mudas, enquanto no mesmo período do ano passado foram aproximadamente mil e quinhentas.



A direção do Horto percebeu que o plantio e o cuidado com as plantas e jardins foram ótimos passatempos durante o isolamento social. Muitos visitantes buscaram a unidade alegando que iriam aproveitar o tempo livre para ajeitar o jardim ou a varanda de casa. Os cuidados com as plantas foram uma forma de ocupação necessária para combater a ansiedade, a depressão e a solidão. As pessoas ficaram mais conscientes, valorizando mais a vida, o próximo, as plantas e os animais.



As espécies doadas pelo Horto Municipal são todas nativas da região. Espécies como Ypê (branco, rosa, roxo e amarelo), Aroeira, Pitangueira, Sibipiruna, Flamboyant, entre outras, possuem raízes aéreas e, portanto, não danificam calçadas e ruas.

O Horto Municipal recebe as mudas a partir de TAC's (Termo de Ajustamento de Conduta) feitos com empresas ou moradores que descumpriram alguma legislação ambiental e tiveram como forma de punição a compensação com o replantio e a doação de mudas nativas.



Para adotar uma muda nativa, o morador de Cabo Frio tem prioridade. Basta apenas ir até o Horto, que fica na Avenida Henrique Terra, s/n, no bairro Portinho. No local, é feito um cadastro e será permitido adotar até duas mudas por pessoa. Se o caso for de reflorestamento de alguma área ambiental, é feita uma análise da quantidade de mudas de acordo com o tamanho do terreno no momento da doação.



Horto recebe mais visitantes e registra reaparecimento de animais com a redução do movimento nas ruas



Devido ao isolamento e a diminuição de movimento nas ruas ao redor do Horto Municipal, a direção também registrou o aparecimento de alguns animais, inclusive espécies de pássaros que não costumavam frequentar a região.

O Horto Municipal funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. A entrada é gratuita.