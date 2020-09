Fiscalização para o feriadão da Independência é intensificada em Cabo Frio

Cabo Frio - Prefeitura de Cabo Frio informa que todo efetivo disponível das Secretarias de Segurança e Ordem Pública e Mobilidade Urbana estará atuando durante o feriado da Independência, no dia 7 de setembro. As barreiras sanitárias permanecem com os agentes da Guarda Civil Municipal e técnicos de enfermagem. A entrada de ônibus, vans e similares de turismo está suspensa.



Os agentes de Postura e Mobilidade Urbana irão fiscalizar diversos pontos da cidade, com foco nos locais que há histórico de movimentação. Nas praias, os efetivos da Secretaria de Turismo e Cultura também auxiliarão nas atividades. Os estacionamentos do Canto do Forte, Lido e Bolsão da Juju estarão fechados a partir desta sexta-feira (4).



Durante esse período, a equipe irá atuar ainda para coibir a atividade de cobrança irregular de estacionamento no feriado, conhecida popularmente como “flanelinhas”. O objetivo é fazer com que haja menos flanelinhas atuando no município, protegendo a população, já que a atividade é ilegal, além de trazer mais comodidade para o condutor. A expectativa é que, após o início das intervenções, contribua ainda para o ordenamento do trânsito na cidade.



A ação contará também com o apoio da Polícia Militar, que irá atuar em conjunto nas rondas realizadas na cidade. A pessoa que for flagrada cobrando ilegalmente de motoristas pode ser preso. Exercer ilegalmente uma profissão no caso, a de guardador de veículos, é contravenção penal prevista no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais (decreto-lei nº 3.688/1941).