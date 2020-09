Prefeitura de Cabo Frio impede invasão em área de conservação ambiental

Cabo Frio - Agentes da Coordenadoria de Assuntos Fundiários da Secretaria de Desenvolvimento flagraram nesta sexta-feira (4), no bairro Caminho de Búzios, a instalação de um lava jato em uma área pertencente ao município. O local já estava cercado e com placas indicando a abertura do estabelecimento. Os fiscais retiraram a cerca e as placas. Ninguém foi identificado



Em seguida, os agentes estiveram no Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado, onde flagraram um novo parcelamento irregular do solo com supressão de vegetação, na localidade conhecida como Centro Hípico. No local, os agentes sofreram tentativa de intimidação e insultos pelos ocupantes dos imóveis no entorno. Os fiscais retiraram e apreenderam cercas e mourões, com auxílio dos agentes da Secretaria do Meio Ambiente. Dois focos de incêndio florestal na área do parque, provocados pelos invasores, também foram apagados.



“A área invadida dentro do parque é um local já conhecido por nossos agentes e bastante conflituoso. Por conta da hostilidade de alguns ocupantes e invasores, decidimos por apenas retirar o material usado no parcelamento irregular do solo, uma vez que as construções irregulares ocupadas pelos agressores, já foram identificadas, autuadas e se encontram em fase final de instrução processual e, em breve, será realizada uma operação para restabelecer a área à natureza, tão logo finde o processo legal. Essas pessoas que foram hostis com nossos fiscais, também já foram identificados e serão responsabilizados criminalmente na forma da Lei. As atitudes tomadas pelos invasores não nos intimidam e reforçam ainda mais nossa estratégia de fazer rondas diárias no local até cessar as irregularidades ”, afirmou o coordenador de Assuntos Fundiários, Ricardo Sampaio.