Cabo Frio - O feriado de Independência foi de muito trabalho para as equipes que atuam no resgate de Cabo Frio. As duas unidades atenderam 21 ocorrências, sendo nove no primeiro distrito e 12 no segundo. Os números foram registrados entre sábado (5) e segunda-feira (7).



A equipe de Tamoios fica instalada na UPA Aires Bessa de Figueiredo, no bairro Samburá. A unidade possui um heliponto, o que pode agilizar um resgate e uma transferência de paciente, por exemplo. Eles atuam principalmente no socorro a acidentados na Rodovia Amaral Peixoto, a RJ 106.

As equipes do resgate são formadas por enfermeiros e técnicos de enfermagem da Secretaria de Saúde. As duas equipes utilizam ambulância com UTI completa, equipada com desfibrilador, monitor cardíaco, respirador, estabilizadores, cadeira de rodas e kit de acesso venoso.