Cabo Frio - Após um trabalho do Setor de Inteligência, policiais da 126 DP (Cabo Frio), munidos de informações produzidas pela Delegacia de Homicídios de Muriaé, Minas Gerais, diligenciaram e capturaram, nesta quarta-feira (09/09), um homem acusado de crime de homicídio em Cabo Frio, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro.



Ele foi localizado e preso na Rua Bahia, no Jardim Peró, Cabo Frio. Contra o autor foi cumprido mandado de prisão temporária, expedido pela Vara Criminal da Comarca de Muriaé.



Segundo as informações, o acusado já tinha passagem pela polícia pelo crime de homicídio quando era adolescente. Ele foi conduzido a 126 DP (Cabo Frio).