Cabo Frio - Foi realizada nesta quinta-feira (10) no espaço de eventos de Cabo Frio a convenção partidária do Republicanos que confirmou o nome do Deputado Estadual, Dr. Serginho, como candidato a Prefeito da cidade nas eleições municipais deste ano.

Cerca de 2 mil pessoas estiveram presentes no local, algumas dentro dos carros no modelo drive-in, outras sentadas nas cadeiras disponibilizadas pela organização do evento e ainda, uma quantidade considerável de gente em pé, que chegou de todos os bairros e localidades do município, com direito a caravana vinda de Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, que aliás está representada no candidato a Vice-Prefeito na chapa do Dr. Serginho com o nome do empresário Carlinho Pedregulho. Nomes de peso da política nacional estiveram presentes, tais como alguns deputados bolsonaristas e o filho do Presidente Bolsonaro, o Deputado Federal Eduardo Bolsonaro, demonstrando e confirmando, o alinhamento político, e a fidelidade, do Dr. Serginho com a família Bolsonaro e vice-versa.

Usando o lema 'Pra reconstruir Cabo Frio', Dr. Serginho afirma ter um projeto de recuperação de uma cidade combalida: 'Aqui estamos para defender a pátria e Cabo Frio é a minha pátria. Darei meu suor, se precisar o meu sangue para uma cidade melhor para os nossos filhos. Temos que estancar a roubalheira e a corrupção que está instalada em todo o Rio de Janeiro e em Cabo Frio não é diferente', declara no palanque ao lado da família e de apoiadores.

