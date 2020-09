Jovem turista de Ribeirão Preto morre afogado na Praia do Forte em Cabo Frio

Cabo Frio - Um jovem turista de 21 anos, identificado como Danilo Rodrigues de Souza, natural de Ribeirão Preto em São Paulo, morreu afogado nesta quinta-feira (10) na Praia do Forte em Cabo Frio, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros do município foi acionada para atender ao pedido de socorro e resgate por volta das 15h30. O rapaz, que estava acompanhado de uma mulher, ambos visitando Cabo Frio, foi levado com vida para o Hospital Central de Emergências (HCE), mas acabou não resistindo e vindo a óbito.

Segundo a Prefeitura de Cabo Frio o rapaz completaria 22 anos no próximo dia 19 de setembro e informa ainda que está prestando auxílio à família para fazer o translado do corpo.