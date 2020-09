Cabo Frio - Se antes as eleições municipais em Cabo Frio caminhava para o recorde de 'candidatos', com um grande número de prés-candidaturas, hoje, um dia após o encerramento do prazo para as convenções partidárias, a realidade é bem diferente, com várias desistências e o surgimento da união de um blocão da esquerda, composta pelo PT, PSB, PV, Avante e Cidadania, que se juntaram ao José Bonifácio do PDT contra o bolsonarista, Dr. Serginho, candidato da direita.

José Bonifácio, Ciro Gomes e Pedro Fernandes em campanha do PDT - Imagem de internet

Coincidência ou não, essa união da esquerda cabo-friense se deu após a convenção do partido Republicanos, no dia 10 de setembro, realizada no Espaço de Eventos da cidade, onde, com a presença de deputados bolsonaristas e do filho do Presidente Bolsonaro, o Deputado Federal Eduardo Bolsonaro e com cerca de 2 mil pessoas, foi oficializado o nome do Deputado Estadual, Dr. Serginho para a Prefeitura de Cabo Frio. No domingo (13) o então pré-candidato a prefeito pelo PT, o Vereador Aquiles Barreto abriu mão de sua candidatura própria e oficializou sua união com o Bonifácio do PDT. Na segunda (14) foi a vez dos prés-candidatos, Jefferson Vidal do Avante e Rafael segurança do PV, usarem as suas convenções para desistirem de concorrer a Prefeitura e apoiarem, oficialmente, o candidato do PDT. No mesmo ritmo, Coronel Ruy França, do Cidadania, que também se apresentava como pré-candidato a Prefeito, recuou e optou em apoiar o candidato da esquerda.

Em Cabo Frio, nas últimas eleições nacionais, 76,07% dos eleitores votaram em Bolsonaro para Presidente da República, o elegendo por aqui com 74.772 votos, contra apenas 23,93% daqueles que escolheram o candidato do PT, Fernando Haddad que ficou em segundo lugar com 23.520 votos válidos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ao que tudo indica a eleição em Cabo Frio caminha para a polarização entre a esquerda, representada pelo José Bonifácio e a direita, representada pelo Dr. Serginho.

Conheça as outras candidaturas a Prefeito em Cabo Frio: