Cabo Frio - O projeto S.O.S 4 Patas, em prol dos animais de rua, bichinhos abandonados e dos protetores da causa animal no município de Cabo Frio e Região dos Lagos, com apenas poucos meses de bazar on-line, agora terá a sua primeira exposição aberta para o público.

A ideia inicial do projeto era essa, porém com a pandemia precisou ser adaptada apenas para a plataforma digital, no entanto, não há loja física. Foi através do quadro 'Momento Pet', apresentado por Aline Martins no programa 'Falando Francamente Com Você', toda sexta-feira as 13 horas na rádio Ondas FM 97,7 que nasceu o 'S.O.S 4 Patas'. A proposta é ajudar aqueles que não sabem pedir, mas que necessitam do nosso cuidado, atenção e mobilização. Por isso, montamos o bazar onde todos os valores arrecadados em vendas , são revertidos em ração e distribuídos para projetos, Ongs e protetores dos animais da região.

Bazar 'S.O.S 4 patas' em prol dos animais de rua, abandonados e protetores da causa animal de Cabo Frio e da Região dos Lagos - Aline Martins

No dia 03 de outubro, sábado, haverá o primeiro dia de bazar 'S.O.S 4 Patas' aberto ao público. A exposição será no estacionamento do hipermercado Extra em Cabo Frio - próximo a rodoviária - e estará disponível a partir das 9h até às 17h. Haverá diversas opções em roupas, calçados, bolsas, itens de decoração e preços imperdíveis e os pagamentos serão em Ração! Isso mesmo! Todos os itens serão vendidos e pagos por determinada quantidade de ração e desta forma você estará contribuindo para que possamos salvar a vida de vários bichanos de quatro patas.

No dia do evento o Extra disponibilizará promoções especiais no setor pet e ainda serão realizados sorteios para quem participar, além de muitas surpresas que você só saberá se comparecer, contribuir e se unir a nossa causa de amor pelos bichinhos.

Se deseja ajudar o projeto fazendo alguma doação de item para o bazar, entre em contato através do whatsapp (22) 99765-8861

JUNTOS POR AMOR E PELA MESMA CAUSA!