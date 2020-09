Monitoramento da areia das praias de Cabo Frio será lançado neste sábado

Cabo Frio - O Dia Mundial da Limpeza será marcado pelo lançamento de um importante projeto ambiental em Cabo Frio. A data dará início ao monitoramento das areias da Praia do Peró. O método a ser utilizado chama-se Kobocollet, que é um programa que permite fazer análise estatística por amostragem de uma área. O estudo vai proporcionar uma avaliação sobre a sujeira na praia, contabilizando a quantidade de resíduos sólidos e microlixo encontrados na areia.



A Prefeitura de Cabo Frio lançará esse novo projeto neste sábado, dia 19 de setembro, na Praia do Peró, das 10h30 da manhã. Devido à pandemia, as ações do Dia Mundial da Limpeza serão reduzidas para não criar aglomeração. Haverá três pontos com ação de conscientização: na área certificada pela Bandeira Azul, nas Dunas do Peró (meio da Praia) e no Pontal do Peró. No acesso à Praia das Dunas do Peró, moradores e artesãos farão, ainda, a instalação de placas educativas.



Praia do Peró receberá novas placas ambientais produzidas artesanalmente com madeiras reaproveitadas

No Dia Mundial da Limpeza, a Praia do Peró também receberá novas placas ambientalmente educativas. Elas foram produzidas a partir de pedaços de madeiras doados por estaleiros de Cabo Frio e moradores da Estrada do Guriri. Serão instaladas na entrada da Praia do Peró, utilizada como área de lazer de moradores e turistas.



As mensagens contidas nelas, possuirão caráter educativo e orientativo, pois trata-se de uma área de proteção ambiental, muitas vezes utilizada de maneira abusiva pelos frequentadores. Moradores, com auxílio de técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Cultura e de Turismo, selecionaram o conteúdo das placas que foram produzidas pelo artesão César Dias, morador do local. As peças terão informações sobre espécies típicas da região. Tais como: Formigueiro-do-litoral, que é um pássaro da restinga; a gaivota-de-cabeça-cinza, comum nos sobrevoos da praia; a tartaruga-cabeçuda, visitante comum avistada próximos aos costões das extremidades da Praia do Peró e a batata-da-praia, que é a planta rasteira fixadora de dunas, importante no processo de proteção das ressacas marítimas.



Todas as placas provocam reflexões sobre a responsabilidade e o cuidado no uso do espaço comum, como não fazer churrasco, evitar incêndios, não pisotear nem arrancar as plantas rasteiras, se responsabilizar pelo lixo gerado na praia, não estacionar na vegetação, entre outros.



"Praias limpas e saudáveis começam na minha casa"



Com o tema "Praias limpas e saudáveis começam na minha casa", o município dará a ação de coleta em um formato diferente e contará ainda mais com a participação dos moradores de Cabo Frio. A organização do evento está convidando moradores para fazerem a limpeza do seu "quadrado", ou seja, dos próprios quintais e terrenos. O objetivo é evitar que o lixo acumulado nos imóveis vá parar nos oceanos. Em seguida, funcionários da Companhia de Serviços Públicos de Cabo Frio (Comsercaf) passarão coletando lixo e o entulho recolhidos de dentro das casas.



Participam do Dia Mundial da Limpeza de Rios e Praias, a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Meio Ambiente, o Grupo de Trabalho Bandeira Azul, artesãos de Cabo Frio, Associação de Moradores do Pontal do Peró, Guarda Marítima Ambiental e moradores da Estrada do Guriri.



Dia Mundial da Limpeza em Cabo Frio

Local: Praia do Peró

Horario: 10h às 12:30

10h - colocaçao das placas

10:30 às 12h30 - monitoramento da areia