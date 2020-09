Prefeitura de Cabo Frio paga R$ 518 mil reais por apostilas da rede pública municipal

Cabo Frio - Após seis meses de pandemia do coronavírus, a Prefeitura do município de Cabo Frio, através da Secretaria de Educação paga por extrato de ratificação de dispensa de licitação, através do processo número 24239/2020 à empresa 'WP Sistemas Reprogáficos e Impressão LTDA', a quantia de R$ 518.686,32 (quinhentos e dezoito mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos ) pela contratação e prestação de serviços de impressão de apostilas pedagógicas para atender aos alunos e estudantes da rede pública de ensino municipal, que estão sem aulas desde o mês de março deste ano.

Prefeitura de Cabo Frio paga R$ 518 mil reais por apostilas de alunos da rede pública de ensino - Imagem de site oficial

Questionada, a Secretaria de Educação de Cabo Frio (Seme) informa ao O Dia que o contrato para impressão de material pedagógico totaliza 142.415 apostilas, em cinco módulos, para 28.483 alunos inseridos entre o Pré I e II (Educação Infantil), Ensino Fundamental, Médio e de Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal. Sobre a contratação da referida empresa e do valor de pouco mais de R$ 518 mil reais, a Seme declara ser a empresa que ofertou o menor valor para a prestação do serviço.

Perguntados sobre a organização da entrega dessas apostilas, formas de disponibilização aos alunos da rede pública e quando começarão a ser distribuídas, a Secretaria de Educação afirma que a previsão inicial é de que o material seja disponibilizado neste mês de setembro, sendo que a entrega aos estudantes e a devolução às unidades serão organizadas por cada escola, com datas preestabelecidas, obedecendo às normas sanitárias e ao distanciamento social de enfrentamento ao coronavírus.

A pasta ressalta que todos os conteúdos inseridos nas apostilas já estão publicados na internet por meio da Plataforma Educacional da Seme. Os alunos que tiverem a possibilidade podem baixar os arquivos e imprimi-los para preenchimento e entrega nas escolas.