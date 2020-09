Dupla armada rende motorista, rouba a carga e é presa após cerco policial em Cabo Frio

Cabo Frio - Uma dupla armada, acusada de render um motorista de uma empresa de cigarros e roubar a carga no bairro Braga no município de Cabo Frio foi presa na Avenida Adolpho Beranger Jr, no bairro Vila do Sol nesta quarta-feria (16) após um cerco policial.

Homens roubam carga no bairro Braga e são presos na Vila do Sol em Cabo Frio - 25 Batalhão de Cabo Frio

Os homens presos, de 29 e 22 anos respectivamente, um deles com cinco anotações criminais, são apontados como responsáveis por diversos roubos de carga na cidade e na Região dos Lagos. Na ação, foram apreendidos 5.670 maços de cigarros, dois celulares, 17 garrafas de bebida (cachaça, vodka e wisky) e um simulacro de pistola.

Os dois ladrões de carga foram encaminhados para a delegacia e a ocorrência encaminhada para a 132ªDP.