Cabo Frio recebe R$ 8,7 milhões de royalties em setembro

Cabo Frio - Depois de receber R$ 12,8 milhões em royalties no mês de agosto, considerado um valor em alta se comparado aos meses anteriores que acumularam quedas consecutivas, o município de Cabo Frio teve nova queda na arrecadação do petróleo e recebeu, nesta segunda-feira (21) o valor de R$ 8,7 milhões, referentes ao recurso vindo do petróleo, já creditados nos cofres da Prefeitura.

O valor recebido em setembro é o terceiro mais baixo desde o início da pandemia do coronavírus, sendo o menor desde julho, mês que sucedeu o recorde negativo em 18 anos, quando Cabo Frio recebeu apenas R$ 3,9 milhões, se consagrando como o menor valor da verba e recursos compensatórios referentes aos royaties desde agosto de 2002.