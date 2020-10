Selo Bandeira Azul na Praia do Peró em Cabo Frio Prefeitura de cabo frio

Cabo Frio - O júri internacional Bandeira Azul renovou a certificação ambiental que qualifica a Praia do Peró a fazer parte do programa na temporada 2020/2021. Esse é o terceiro ano consecutivo que o município conquista o selo. O júri nacional já havia aprovado em julho, mas coordenação do programa aguardava o resultado do júri internacional, divulgado oficialmente nesta segunda-feira (19). A temporada começa no dia 16 de novembro, após o período eleitoral.



O programa internacional "Bandeira Azul" é um rótulo ecológico de sustentabilidade e representa o reconhecimento pelos esforços e atividades que vêm sendo realizados pela equipe gestora em prol da conservação e recuperação dos ambientes naturais. O diferencial desta renovação é que é válida por 12 meses, e não quatro como das outras vezes. No Estado do Rio, apenas duas praias conquistaram a manutenção do selo, Peró e Prainha, na capital, e uma terá a primeira temporada, Praia da Reserva, também na capital.



Para o secretário de Meio Ambiente, Mario Flavio Moreira, o certificado de sustentabilidade eleva a visibilidade do município e do Estado. “Esse selo ambiental para Cabo Frio e para o Estado do Rio é fantástico porque ajuda fomentar o turismo. Temos muito orgulho dessa conquista, e essa qualificação mostra que fizemos o dever de casa ao cumprirmos todos os itens da solicitados”, diz o secretário. Ao todo, 34 critérios foram avaliados, desde a qualidade da água até mobilidade e acessibilidade.



A coordenadora do Programa Bandeira Azul, Paloma Arias, celebrou a notícia e destacou que o próximo passo é planejar a cerimônia de hasteamento da bandeira. “Vamos começar a preparar tudo e escolher a data, que tem que ser entre 16 de novembro e 15 de dezembro, respeitando as regras do decreto municipal de combate ao novo coronavírus”, conclui Paloma.