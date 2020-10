Capitão Diogo, candidato a Prefeito de Cabo Frio pelo PSDB Assessoria

Por Juarez Volotão

Cabo Frio - Na tarde desta terça-feira (20) foi iniciada uma série de entrevistas com os candidatos a Prefeito do município de Cabo Frio no programa 'Falando Francamente Com Você', apresentado pelo jornalista Juarez Volotão na Rádio Ondas FM em parceria com o Jornal O Dia. O primeiro convidado, definido em sorteio, ao vivo no programa, foi o Capitão Diogo do PSDB. Policial Militar há 12 anos e empresário na área da gastronomia, o candidato que também já foi secretário em Búzios, disse que abriu mão do fundo partidário por ideologia e por acreditar que política não se faz com dinheiro público, mas sim com ideias: 'Nossa campanha não é de financiamento e sim propositiva, com pessoas voluntárias que acreditam e esperam uma mudança e uma reconstrução de Cabo Frio'.

A sabatina de entrevistas no Programa de rádio é dividida entre perguntas do apresentador, questionamentos dos ouvintes recebidos pelo whatsapp e propostas e ideias dos candidatos acerca de temas com importância e relevância para a cidade de Cabo Frio, durante uma hora.

Questionado em integrar um partido que não reflete claramente suas ideologias ou posicionamento político, já que o PSDB se intitula um partido de centro, Capitão Diogo diz que apesar de ser um candidato de direita e conservador, a sua forma de Governo não terá ideologia. 'Minha ideologia é Cabo Frio. Eu tive dificuldades de arrumar um partido. Estavam todos negociados e inclusive, tentaram tirar o partido de mim, por cima. Não acreditavam na minha candidatura e o PSDB abriu as portas para mim, sem me cobrar nada', afirmou o candidato.

Alvo de uma polêmica recente, quando foi matéria na mídia nacional acerca do tema 'PMs do Rio de Janeiro acusados de crimes violentos', que traz uma ação policial realizada em março de 2012 no complexo da Mangueirinha em Duque de Caxias na Baixada Fluminense, que culminou na morte de um adolescente de 13 anos, Capitão Diogo, que é réu neste caso, alega que sofreu perseguição política e da mídia, que segundo o policial, os condenou, ele e outros três agentes, divulgando que havia sido execução, antes mesmo do processo ir a julgamento: 'Eu tinha 24 anos na época e sempre atuei na linha de frente. Era o primeiro a entrar e o último a sair, liderando homens. Fizemos essa incursão a um baile funk na comunidade e fomos recebidos a tiros. Apenas reagimos na operação. Cessado o tiroteio, prestamos todo socorro a aquela mãe e aos moradores, tudo dentro da lei. A mãe do adolescente, conhecido como vulgo cachorrão, trabalhava para alguém dentro da rede Globo, daí a mudança na investigação e toda a acusação de execução por parte da mídia, com interferência política na época', declarou ao vivo na entrevista.

Ainda sobre o caso, o candidato do PSDB a Prefeitura de Cabo Frio afirma que um portal sem credibilidade na cidade e que presta serviços a políticos replicou a matéria, sem nunca antes tê-lo ouvido ou sequer citado o seu nome como candidato ao pleito municipal: 'Quando eles acharam que iam nos enfraquecer, só nos fortaleceram. Sou um nome leve e a rejeição que tenho hoje é de vagabundo, o que me orgulho muito', dispara.

Logo abaixo você confere, em resumo das principais ideias ou propostas do plano de Governo do Capitão Diogo, candidato a Prefeito em Cabo Frio pelo PSDB acerca de variados temas de importância para o município, declaradas e respondidas na entrevista.

Saúde - A saúde de Cabo Frio é uma caixa preta. Só consta no Governo Federal um único Hospital cadastrado na rede. Os outros constam como postos de saúde e por isso não recebemos o repasse devido de verbas federais. O SUS hoje financia 105 médicos, 106 funcionários e 38 leitos, além de diversos equipamentos dentro da unidade Santa Izabel, hospital particular que não atende o povo, só tendo apadrinhamento político que estão há anos dominando a Saúde da cidade. Redirecionaremos a verba da Saúde para a rede pública, readequando a estrutura para atender com uma qualidade melhor, sem fazer favor, pois é obrigação. Acabaremos com a máfia da Saúde na cidade e as rachadinhas que acontece também entre os médicos. Assim, conseguiremos reabrir o Hospital da Criança, hoje abandonado.

Concurso Público de Cabo Frio - Cumpriremos o que diz o edital e empregaremos a todos de forma coordenada e responsável.

Prédios Públicos abandonados da cidade - Tentei fazer um levantamento, porém não existe transparência na Prefeitura quanto aos prédios públicos existentes. Precisamos fazer uma reforma administrativa dentro do Executivo, minimizando os custos e revendo a necessidade de lugares alugados, quando temos prédios públicos abandonados que podemos revitalizar, usar e economizar, atendendo a população, secretarias e órgãos da Prefeitura.

Folha de Pagamento da Prefeitura - Teremos uma visão empresarial dentro do Executivo, fazendo uma reforma, acabando com o funcionalismo fantasma e combatendo os servidores que não cumprem carga horária de trabalho.

Atraso dos Pagamentos dos servidores - Enxugar a folha, minimizar os custos e aumentar a produtividade. Hoje nós temos a necessidade de um choque de ordem administrativo, para poder diminuir o custo operacional da Prefeitura e o resgate da economia.

Educação - De 2015 para cá temos quase 500 dias faltando na grade curricular dos alunos e estudantes da rede municipal de ensino. O aluno deixou de ser prioridade na Educação de Cabo Frio quando a prioridade hoje é agregar grupos de professores, que tem uma organização sindical e que traga votos para alguns candidatos, partidos ou grupos políticos. Valorizaremos o profissional, o professor, mas o nosso foco é o aluno.

Projetos Sociais - O esporte é uma das melhores formas de inclusão social. Mas, precisamos fazer uma retomada contundente do território nas comunidades, para aí sim implantarmos os projetos sociais e de capacitação. As crianças e adolescentes não podem ter como referência o traficante ou o bandido, mas sim os agentes da Guarda, os Professores e os Policiais. Não farei projetos sociais dentro dos bairros e comunidades com o 'apoio' e 'conluio' dos bandidos ou com a anuência do crime organizado e do tráfico.

Segurança - Capacitar continuamente e armar a Guarda Municipal com qualificação e treinamento para isso. Nós temos 120 PMs em Cabo Frio e 400 agentes na Guarda. Empregando isso dentro da mancha criminal, aumentando a ostensividade, venderemos segurança e ordenamento e atrairemos o turista e o investidor. Não temos uma cidade turística, temos uma cidade veranista.

Tamoios - Fazer políticas de crescimento, criando áreas de produção e dando incentivos para que empresas se instalem por lá e também com investimentos públicos ordenando as ruas e calçando, dando qualidade de vida para o povo tamoiense, que sempre foram deixados de lado. A mesma importância que darei aqui, darei lá.

Proteção Animal - Precisamos rever a estrutura da fazenda campos novos que está abandonada, utilizar o castramóvel, realizar as feiras de adoções e dar a importância devida a causa.

Você pode ouvir as entrevistas, sempre as segundas, terças e quintas as 13 horas pela Rádio Ondas FM 97,7 e ainda pelo site ondasfm.com.br.