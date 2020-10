Pesquisa eleitoral em Cabo Frio - Instituto Brasileiro de Pesquisa Opiniun Falando Francamente

Por Juarez Volotão

Publicado 22/10/2020 09:21 | Atualizado 22/10/2020 10:53

Cabo Frio - Uma pesquisa oficial e registrada do 'Instituto Brasileiro de Pesquisa Opiniun' realizada nos dias 15 e 16 de outubro no município de Cabo Frio, na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, mostra o Dr. Serginho, candidato a Prefeito da cidade pelo Republicanos em primeiro lugar em todos os cenários apontados e questionados.

O Instituto de Pesquisa é registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ouviu cerca de 800 pessoas com o intuito de conhecer as avaliações da população a respeito do cenário político-eleitoral municipal, identificando a intenção de voto espontânea, induzida e a rejeição dos candidatos a Prefeito em Cabo Frio. A pesquisa tem o registro número RJ 06891/2020 em cumprimento a resolução do TSE número 23.364/2011.

O candidato do Republicanos, Dr. Serginho aparece na frente com 21,8%, liderando a pesquisa em primeiro lugar nas intenções de voto quando o resultado retrata a intenção induzida, seguido de José Bonifácio, candidato do PDT com 18,1%. Em terceiro lugar aparece o candidato do MDB, Marquinho Mendes com 7,8%, seguido do atual prefeito, candidato a reeleição, Dr. Adriano, do DEM, com 4,9%. Capitão Diogo do PSDB aparece com 3,8%, seguido da Cris Fernandes do PSD com 3,4% e do Rodrigo Gurgel do PSL com 3,0%. Dirlei Pereira do PTC aparece com 2,2%, Anderson Macleyves do PMN surge com 1,6%, Professor Betinho do PSOL aparece com 1,3%, seguido do Professor Fernando do UP com 1,1%. Brancos e nulos somam 9,5% neste cenário que traz ainda um número de 21,5% de eleitores que não sabem ou não responderam o questionamento.



Quando o Instituto de Pesquisas Opiniun apresenta o cenário de intenção de votos espontâneos, o candidato bolsonarista, Dr. Serginho do Republicanos se mantém em primeiro lugar, liderando com 12,9% das intenções de votos dos cabo-frienses, seguido pelo candidato do blocão da esquerda, José Bonifácio do PDT com 10,7%. Em terceiro lugar aparece o ex-prefeito Marquinho Mendes do MDB com 4,2%, seguido pelo atual prefeito, e candidato a reeleição, Dr. Adriano do DEM com 2,8%. Capitão Diogo do PSDB e Cris Fernandes do PSD aparecem com 2,5% na pesquisa de intenção de votos, seguidos pelo Rodrigo Gurgel do PSL com 1,1% e Dirlei Pereira do PTC com 1,0%. Os candidatos Anderson Macleyves do PMN, Professor Betinho do PSOL e Professor Fernando do UP não alcançaram 1% das intenções de votos. O número de eleitores que não sabem ou não responderam é de 45,2%.

A pesquisa registrada também traz uma análise e avalia a rejeição dos candidatos a Prefeito de Cabo Frio junto a população e aos eleitores. Os 800 entrevistados apontaram em quem não votariam ou não votam para Prefeito. Nesse cenário, o atual prefeito e candidato a reeleição lidera o percentual de rejeição na cidade com 40,4%, seguido pelo ex-prefeito Marquinho Mendes do MDB com 16,8%. Em terceiro lugar no quesito rejeição vem o candidato do PDT, José Bonifácio com 13,5%, seguido pelo Dr. Serginho do Republicanos com 8,9%. Capitão Diogo do PSDB aparece com 3,2% de rejeição, seguido do Dirlei Pereira do PTC com 2,1% e Rodrigo Gurgel do PSL com 2,0%. Professor Fernando do UP, Professor Betinho do PSOL e Anderson Macleyves do PMN vem em seguida com menos de 1% de rejeição cada um. Não sabem ou não responderam aparecem com 3,6% neste universo da pesquisa registrada pelo Instituto Brasileiro Opiniun.

Pesquisa Eleitoral em Cabo Frio - Rejeição / Instituto Brasileiro de Pesquisa Opiniun Falando Francamente