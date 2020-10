Mais de 700 gavetas são construídas no Cemitério do Jardim Esperança em Cabo Frio Prefeitura de Cabo Frio

Por O Dia

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Obras e de Serviços Públicos, iniciou a construção de 740 gavetas mortuárias no Cemitério Jardim dos Eucaliptos, no Jardim Esperança. A estimativa é de que os espaços ocupem uma área de 900m² e que a ação seja concluída em meados de dezembro. Ao todo, o cemitério possui 6 mil metros quadrados.



De acordo com o secretário da pasta, Eduardo Leal, a obra foi iniciada para ampliar a capacidade de atendimento do cemitério. Atualmente, o espaço tem com 1.430 gavetas, 2.050 covas, 115 jazigos e 498 caixas de ossaria.



Operação Finados



A equipe da Coordenadoria Geral de Serviços Públicos (Cogesp) atua nos preparativos para o feriado do Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro. Os agentes realizam limpeza, poda de árvores e capina no Cemitério Jardim dos Eucaliptos. Cabo Frio conta ainda com outros dois cemitérios, Santa Isabel, no Portinho, e Araçá, em Tamoios, que também vão receber manutenção até o feriado.