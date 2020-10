Buracos na estrada do Aeroporto de Cabo Frio trazem perigo para moradores e turistas Folha dos Lagos

Por Juarez Volotão

Cabo Frio - O Aeroporto Internacional de Cabo Frio, que receberá voos diários novamente em sua rota, precisa urgentemente de um olhar mais atencioso por parte do Poder Público. Os buracos e as crateras, como denunciam moradores e turistas, não são de hoje, igual as promessas de reestruturação e melhorias na infraestrutura do local, que representam um velho problema que persiste e só aumenta pela Avenida Adolfo Beranger Júnior até o bairro Vila do Sol.

'Já denunciei várias vezes, na mídia local e nos portais oficiais da Prefeitura de Cabo Frio e também na ouvidoria referentes aos buracos e crateras na pista que vai para o Aeroporto da cidade. Precisamos fazer malabarismos no trânsito, dirigir no outro lado da estrada para tentar desviar desses buracos que estão ali há anos e só pioram. Quando chove, piora e muito, por que muitos que não conhecem a avenida, caem nos buracos com as poças e estragam os seus automóveis pelo caminho. O que é para ser um descanso e folga, acaba sendo um tormento por quem se aventura passar por ali. Isso é uma vergonha para uma cidade que se diz turística', denuncia um turista revoltado com o descaso e que sempre está no município.

Em resposta ao O Dia, a Prefeitura de Cabo Frio informou que, segundo o cronograma da Secretaria de Obras e de Serviços Públicos, uma operação tapa-buracos será executada nesta semana na Avenida Adolfo Beranger Jr., na Vila do Sol, em outras ruas da cidade e também em Tamoios.