Dr. Serginho, candidato a Prefeito de Cabo Frio pelo Republicanos Assessoria

Por Juarez Volotão

Publicado há 14 segundos

Cabo Frio - Dr. Serginho do Republicanos foi o terceiro convidado nesta segunda-feira (26) na série de entrevistas com os candidatos a Prefeito do município de Cabo Frio no programa 'Falando Francamente Com Você', apresentado pelo jornalista Juarez Volotão na Rádio Ondas FM em parceria com o Jornal O Dia. Sérgio Luiz Costa Azevedo Filho tem 38 anos e já foi procurador de Búzios e Arraial do Cabo, advogado e atualmente é Deputado Estadual. 'A esquerda de Cabo Frio ficou inventando que sou miliciano ou que tenho envolvimento com milícias para dificultar a minha entrada nas comunidades da cidade e apresentar os meus projetos de reconstrução para o município. A mesma preocupação que tenho com a minha filha, tenho com os filhos de todos, principalmente os dos bairros mais pobres que hoje estão sem perspectivas de futuro, numa Cabo Frio destruída por 30 anos de desgoverno e dessa gente que saqueou a Prefeitura', afirma.

Questionado sobre o seu suposto envolvimento com a mílicia, amplamente divulgado em Cabo Frio, Dr. Serginho diz que infelizmente a política não é conduzida da melhor maneira: 'Sou um advogado, nascido e criado em Cabo Frio e tive a oportunidade de construir a minha vida com a minha esposa Aline, com quem estou casado há 15 anos, com o suor do nosso trabalho. Talvez, falem de milícia por eu ser ligado ao Presidente Bolsonaro, e querem fazer uma associação indevida, criada pela esquerda, com o intuito de nos desgastar e nos tirar votos, que muito magoa as pessoas e principalmente a minha família', declara.

Publicidade

Sobre a possível polarização eleitoral municipal entre a direita e a esquerda, o candidato bolsonarista a Prefeitura de Cabo Frio diz que não adianta o blocão da esquerda (PDT, PT, PV e PC do B) usar os nossos símbolos patrióticos, que nunca usaram, como a bandeira do Brasil, símbolo da campanha presidencial do Bolsonaro, porque isso não vai colar e romperemos com esse modelo político: 'O povo cabo-friense é conservador, como o povo brasileiro. Por que o candidato do PDT esconde o PT? Só deseja tomar proveito do tempo de TV e do fundo partidário? Existe sim a polarização. Mais que apoiar um candidato do Bolsonaro, o povo de Cabo Frio está preocupado com a verdade. O atendimento e propostas que se dá para a cidade não tem ideologia. O nosso diferencial para as demais candidaturas é que a essa parceria sólida com o Governo Federal e com o presidente Bolsonaro permitirá que a gente traga recursos, projetos e obras que precisamos para reconstruir uma cidade devastada, por muitos deles que hoje estão com Bonifácio', dispara o candidato, ao vivo.



Com relação a ser o novo para Cabo Frio ou ainda a ruptura de um velho modelo politico que persiste por décadas na cidade, como ele mesmo usa em sua campanha e como explicar a presença de vários Vereadores de mandato, que tentam a reeleição e que hoje são mal avaliados pela população, em sua campanha, Dr. Serginho diz ter feito alianças partidárias, com siglas de apoio ao Governo Federal a nível nacional: 'Eu não tenho rabo preso com grupo político e nem com grupo econômico. Vereador não pode ser dono da sáude na cidade e romperemos com esse sistema politico de lotear a Prefeitura com os cabos-eleitorais, inclusive, com fantasmas. Se eu estivesse preocupado em ganhar as Eleições por ganhar, estaria igual esse blocão da esquerda que se juntou, com seis candidatos a Prefeito que desistiram de concorrer e se juntaram em torno do Bonifácio, que nos procuraram e quiserem estar conosco em troca do mesmo toma lá da cá de sempre, e eu não aceitei, e hoje estão com o PDT para ratearem a Prefeitura. Não somos responsáveis pela forma de conduzir a política desses vereadores, porém se não quiserem aderir a um programa que rompa com esse modelo político arcaico, que eles apoiem outro, pois estamos associados a população de bem e juntos ao Governo Federal para mudar Cabo Frio de uma vez por todas', diz o candidato do Republicanos.

Publicidade

Logo abaixo você confere um resumo das principais ideias ou propostas do plano de Governo do Dr. serginho, candidato a Prefeito em Cabo Frio pelo Republicanos, acerca de variados temas de importância para o município, declaradas e respondidas na entrevista.

Economia e folha de pagamento - A cidade gasta 64% do orçamento anual com folha de pagamento, dentre eles cabos eleitorais e fantasmas. A cidade finge que paga o servidor e finge que paga o prestador de serviços. Enxugaremos a máquina, diminuiremos o número de secretarias e de portarias, aplicando uma política pública onde o povo se liberte do político. Desenvolveremos a nossa cidade, deixando de ter a prefeitura como principal empregador, com parcerias com a iniciativa privada e trazendo as empresas que temos perdido para cidades vizinhas.

Publicidade

Como Deputado Estadual - Fui o primeiro a denunciar o Governador Wilson Witzel no escândalo de corrupção que tomou conta do estado do Rio de Janeiro apresentando o processo de impeachment. Sou o autor da CPI contra a Prolagos e vou combater tudo o que há de irregular contra essa empresa que derrama seu esgoto na lagoa de araruama de forma irregular e presta um péssimo serviço a população. Apontei os absurdos que estavam acontecendo no Hospital da Mulher com a morte de dezenas de bebês e sou o autor da indicação da dragagem da lagoa de araruama. Temos as indicações da instalação dos colégios cívico-militar para Cabo Frio.

Registro com recurso - O nosso registro está deferido pela Justiça eleitoral e o PDT entrou com recurso no TRE , algo sem nenhuma conotação jurídica válida. Inclusive, eles estão na mesma situação, com recurso, mas devido o MP ter recorrido contra a candidatura do Bonifácio pela pedalada de mais 6 milhões. O nosso adversário MM está indeferido e seus votos serão invalidados na urna por estar inelegível.

Publicidade

Jardim Esperança - Imediatamente reestabeleceremos os três ginásios poliesportivos junto ao Ministério do Esporte, em parceria com Governo Federal. Vamos reconstruir as praças e trazer uma urbanização para o bairro da grande jardim.

Obras e infraestrutura - A nossa parceria com o Governo Federal possibilitará e irá atrair de maneira imediata as obras de infraestrutura para reconstruir a nossa cidade que está destruída.

Publicidade

Concurso púbico - Uma regra da contratação pública municipal e prestigiarei o concurso. Não vejo com bons olhos, faltando 1 mês e pouco para terminar o seu desastroso mandato, o Prefeito Adriano realizar um concurso, mas analisaremos a legalidade desse certame e estando legal, daremos continuidade. Não estando, suspenderemos e faremos da melhor forma possível com responsabilidade com a administração pública.

Contratados - Manterei os contratos temporários sem amarras políticas de maneira que esses contratos sejam celebrados por 4 anos para que não haja interferência de vereadores e nenhum politico na indicação, além de dar aos trabalhadores a segurança jurídica e financeira. Deixando claro no contrato, que tão logo sejam realizados o concurso público, esse contrato se dará por rescindido.

Publicidade

Ambulantes e trabalhadores da praia - Prestigiaremos o cabo-friense e acabaremos com a venda de crachás dentro da Postura. Afastaremos os que não são de Cabo Frio e desafogaremos a densidade de pessoas trabalhando na Praia do Forte. Faremos as autorizações por quatro anos com o sistema de Qr code, onde os fiscais comprovarão se a taxa estará paga ou não, renovando automaticamente essa licença e levaremos padronização e ordenamento para nossa cidade.

Juventude - Reestabeleceremos o programa jovem aprendiz com incentivos em projetos do primeiro emprego.

Publicidade

Turismo - Trataremos Cabo Frio como uma melhor temporada durante o ano inteiro, para que sai de um ciclo vicioso para um ciclo virtuoso, implementando a concessão da exploração econômica dos nossos patrimônios históricos, contemplando o primeiro emprego. A empresa vencedora da licitação se responsabilizará pela manutenção e geração de empregos nesses pontos, aumentando a arrecadação do município. Começaremos a atrair um turismo diferente do que temos hoje. Prepararemos o calendário de eventos anual em Cabo Frio.

Turismo náutico e pesqueiro - Criaremos uma marina pública através de parceria público privada no canal do Itajuru para atrairmos um receptivo de qualidade para embarcações de grande porte. Qualificaremos e faremos um bom deck para os nossos passeios de barcos e fomentaremos essa atividade, autorizando novos pontos desses passeios. Iremos desburocratizar a legalização das marinas privadas, mudando o perfil do frequentador do Boulevard Canal.

Publicidade

PCCR dos servidores - Manteremos o plano de cargos e salários de todos os servidores e afastando os fantasmas e reduzindo a folha de pagamento, conseguiremos pagar os servidores em dia, dando dignidade aos funcionário públicos.

Pasmed - Reestabeleceremos o atendimento ao Pasmed e a parceria com os servidores públicos para terem acesso a saúde.

Publicidade

Manoel Corrêa e bairros de comunidade - Levaremos os projetos sociais e esportivos, cursos profissionalizantes, levaremos acessibilidade, saneamento e a reurbanização aos bairros e reconstruiremos as nossas praças.

Saúde - Vereador nenhum terá comando na saúde. Vou reabrir o Hospital da Criança nos 100 primeiros dias do Governo. Acabarei com a farra dos servidores que não trabalham e reestabelecerei a saúde pública na cidade, pagando em dia os funcionários da saúde e lotando o almoxarifado de remédios nos primeiros dias de governo.

Publicidade

Mercado Sebastião Lan - No primeiro dia de governo a nossa equipe técnica de engenharia verificará se é possível a reforma ou se teremos que construir uma nova feira, pensando no feirante e no cliente. Utilizaremos o terreno que era depósito de carro para estacionamento da população e tiraremos os feirantes do sol e da chuva.

Produtores rurais - Requalificaremos a escola agrícola da cidade, trazendo mais investimentos e equipamentos para os produtores rurais e compraremos os produtos deles para a merenda escolar.

Publicidade

Educação - Levarei acessibilidade de internet para todos e qualificarei os profissionais da educação. Precisamos e iremos recompor o tempo perdido e reestabeleceremos as aulas presenciais dando ampla segurança de saúde aos nosso professores e alunos.

Tamoios - Requalificar toda a sua orla, estabelecer o mercado de peixe no pontal do Rio São João e fazer um deck para o passeio de barco no Rio São João. Tudo o que for aplicado no primeiro distrito, será aplicado proporcionalmente no segundo distrito.

Publicidade