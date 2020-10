1ª Semana Municipal do Surfe é lançada em Cabo Frio

1ª Semana Municipal do Surfe é lançada nesta terça (27) Prefeitura de Cabo Frio

Por O Dia

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio lançou nesta terça-feira (27) a 1ª Semana Municipal do Surfe com atividades inclusivas na Praia do Forte. A iniciativa é da Secretaria de Turismo e visa valorizar a prática do esporte, tão difundida internacionalmente.



Na primeira manhã de evento, a programação englobou o surfe infantil com os atletas cabo-frienses Victor Ribas e Caio Teixeira na Praia do Forte. Ribas também participou da atividade inclusiva para pessoas com deficiência, promovida pelo Instituto Somar.



“O surfe é a raiz de diversos esportes relacionados ao mar e demonstra toda a sua potência integradora das relações humanas. Que esta semente se propague ano a ano e que a Semana Municipal do Surfe cresça e contribua para o fortalecimento de Cabo Frio como destino referência da prática de Esportes radicais e da natureza”, comentou o secretário de Turismo, Manoel Vieira.



Na quinta-feira (29) será o segundo e último dia de evento, com bateria comemorativa, no estilo campeonato recreativo, às 8h, no Foguete. Às 16h30, acontece um bate papo com surfistas, shapers e técnicos, visando o resgate de histórias no Espaço Cultural do Surfe, na Praia do Forte.



O evento respeita todas as medidas de prevenção e ao novo conoravírus previstas no decreto 6.369, de 23 de outubro, como o uso obrigatório de máscara de proteção facial pelos colaboradores e atletas, limite do número de participantes, dentre outras.