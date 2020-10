Campanha de vacinação antirrábica em Cabo Frio Imagem de internet

Cabo Frio - A Campanha de Vacinação antirrábica segue no mês de novembro no município de Cabo Frio. Os agentes visitarão 15 bairros, seguindo o cronograma de atendimento, devido à pandemia do Covid-19. A previsão é que 25 mil animais sejam vacinados até o final da campanha. Os agentes de vigilância em saúde estão atuando de porta em porta para evitar aglomeração.



Calendário para o mês de novembro:



Dia 04 - Foguete, Maria Joaquina e Vila Verde

Dia 11 - Célula Mater, São Jacinto e Parque Eldorado

Dia 18 - Manoel Correa, Recanto das Dunas, Guriri e Tangará

Dia 25 - Vila do Sol, Caminho de Búzios e Reserva do Peró

Dia 29 - Guarani e Jardim Esperança



O horário de atendimento é de 09 às 14h. A vacinação é voltada para os animais a partir de três meses de idade. Em animais de médio ou grande porte é necessário o uso de focinheira.



A campanha já percorreu oito bairros no mês de setembro e, até o momento, nove bairros neste mês de outubro. No dia 28 de outubro, haverá vacinação nos bairros São Bento e Botafogo. Já no dia 31, os bairros atendidos serão Vila Nova, Agrisa, Pacheco, Araça e Angelim.