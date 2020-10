Salineira - empresa de ônibus da Região dos Lagos Imagem de internet

Cabo Frio - A Coordenadoria de Defesa do Consumidor de Cabo Frio (Procon) notificou a empresa de transporte coletivo da cidade pela redução e retirada de circulação de algumas linhas de ônibus. A iniciativa foi tomada após o Procon Cabo Frio receber denúncias de passageiros.



De acordo com as denúncias, oito linhas estão com o serviço ineficiente ou inoperante. São elas: 310 Avenida do Contorno × Palmeiras; 313 Jacaré x Guarani; 327 São Cristóvão x Maria Joaquina; 329 São Cristóvão x Peró (via Caminho Verde); 343 São Cristóvão x Parque Eldorado II; 348 Vila do Sol x Foguete; 351 Maria Joaquina x Santo Antônio; e 530 Santo Antônio x São Cristóvão (via Gargoá).



Segundo a coordenadora-geral do Procon, Mônica Boniolli, "por se tratar de um serviço essencial, a empresa não pode deixar de prestar o serviço com eficiência. Não podemos admitir que a camada mais vulnerável da população de Cabo Frio seja afetada pela má prestação dos serviços".



O prazo para retomada das linhas suspensas e em alguns casos o aumento do número de ônibus é de cinco dias corridos após a data da notificação, que aconteceu nesta terça-feira (27). Se a empresa não cumprir, será multada e um requerimento de revogação no contrato de concessão será feito.



O órgão pede para a população averiguar se o serviço será restabelecido em sua totalidade e, em caso negativo, acionar a instituição novamente. O telefone para contato é (22) 2645-4799 e 2643-5817 (Tamoios).