Apoio da Educação e do Sepe Lagos a José Bonifácio do PDT é uma inverdade, segundo o Sindicato Sepe Lagos

Por Juarez Volotão

Cabo Frio - Um vídeo gravado por um professor da rede municipal de Educação de Cabo Frio ao lado do José Bonifácio, candidato a Prefeito da cidade pelo PDT, onde o educador afirmava que a 'educação e o Sepe Lagos estão com Bonifácio', foi desmentido oficialmente pela direção do Sindicato Estadual dos profissionais de Educação da Região dos Lagos (Sepe Lagos) e classificado como uma 'inverdade'. A gravação circulou pelas redes sociais como supostamente um apoio 'formal' da categoria e do sindicato ao candidato pedetista.

Em nota oficial, o Sepe Lagos desmente a afirmação do professor e declara que não apoia nenhum dos candidatos que se apresentam nestas eleições municipais, seja para cargos executivos ou para as câmaras municipais, nas três cidades onde a entidade atua: Cabo Frio, Arraial do Cabo e Armação dos Búzios. Ainda de acordo com o posicionamento oficial da categoria da Educação de Cabo Frio, a direção do sindicato ressalta que o trabalhador que tomou a iniciativa de gravar o referido vídeo não compõe a direção da entidade e não tem procuração para expressar posições políticas do sindicato, quanto menos em contexto de eleições municipais.

Leia a nota do Sepe Lagos na íntegra:

Circula pelas redes sociais vídeo gravado por um educador da rede municipal de Cabo Frio, da base da categoria, em que, ao lado do candidato José Bonifácio (PDT), diz que “a educação e o Sepe Lagos estão com José Bonifácio”.

Frente a essa inverdade, a direção colegiada do Sepe Lagos vem a público esclarecer a toda a categoria que o sindicato não apoia nenhum dos candidatos que se apresentam nestas eleições municipais, seja para cargos executivos ou para as câmaras municipais, nas três cidades onde a entidade atua: Cabo Frio, Arraial do Cabo e Armação dos Búzios.



O Sepe Lagos é um sindicato combativo, democrático e classista. É um instrumento de luta da categoria para defender seus direitos contra os ataques dos governos de turno. O Sepe Lagos não é um aparato burocrático a serviço de ser um joguete na mão de qualquer partido para potencializar o apoio eleitoral a qualquer candidato.

Além disso, a categoria jamais debateu e/ou votou, em qualquer instância da entidade, que o sindicato manifestaria apoio a candidaturas nestas eleições. Portanto, a afirmação feita no vídeo não corresponde à verdade!



Obviamente, todos os trabalhadores são livres para se posicionarem nestas eleições. No entanto, nenhum filiado ou diretor do Sepe Lagos tem o direito de falar em nome do sindicato, tirando posições políticas que não foram discutidas em nenhuma instância de deliberação, como se fosse posição oficial da entidade.

O Sepe Lagos esclarece aos trabalhadores que, vença quem vença, o sindicato continuará cumprindo sua tarefa na luta de classes, que é mobilizar a categoria, mantendo sempre sua independência política, para lutar em defesa dos direitos trabalhistas, sociais e políticos dos trabalhadores.



A direção do sindicato também ressalta que o trabalhador que tomou a iniciativa de gravar o referido vídeo não compõe a direção da entidade e não tem procuração para expressar posições políticas do sindicato, quanto menos em contexto de eleições municipais.