Candidatos a Prefeito de Cabo Frio já movimentam quase R$ 3,5 milhões em campanha Imagem de internet - montagem

Por Juarez Volotão

Cabo Frio - A campanha eleitoral do município de Cabo Frio na Região dos Lagos movimentou, até o momento, segundo dados obtidos no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o total de R$ 3.417.689,06 referente a soma dos recursos arrecadados e das despesas contratadas, mesmo que ainda não quitadas, pelos 11 candidatos a Prefeito da cidade. O prazo final da prestação de contas das campanhas será no dia 15 de dezembro. A maior parte do dinheiro arrecadado na campanha eleitoral municipal vem do fundo partidário e também de doações, inclusive do próprio candidato, apoiadores ou no caso do candidato a reeleição em Cabo Frio, o Dr. Adriano do DEM, de alguns secretários.

Candidato sem tempo de TV e recursos do fundo partidário como o Anderson Macleyves do PMN, doou R$ 1.128,90 dos R$ 3.192,90 arrecadados pela sua campanha. Capitão Diogo do PSDB também doou para a sua campanha um valor de R$ 6.400,00, tendo contratado até agora o valor de R$ 8.600,00 para gastos com a campanha. A candidata do PSD, Cris Fernandes teve doação de R$ 1 mil reais e o Dirlei Pereira do PTC aparece com uma doação de R$ 200,00. Ambos ainda não declararam as suas despesa.

Publicidade

A campanha do Dr. Serginho, candidato a Prefeito de Cabo Frio pelo Republicanos arrecadou, segundo o TSE, R$ 319.700,00, dos quais o valor de R$ 250 mil veio do fundo partidário do PL, partido integrante da coligação. As despesas contratadas para a campanha do Deputado Estadual batem na casa de R$ 570.115, 94 até o momento.

O prefeito de Cabo Frio e candidato a reeleição, Dr. Adriano do DEM investiu e doou R$ 6 mil de seu próprio bolso dos R$ 30.500,00 arrecadados. O seu secretário de Agricultura, José Dias e o de Fazenda, Bruno Aragutti doaram R$ 5 mil cada ao patrão.

Publicidade

A campanha do candidato a Prefeito pelo PDT, José Bonifácio recebeu R$ 598.500,00 oriundos do fundo partidário, sendo R$ 350 mil do diretório nacional e R$ 238 mil do diretório municipal e registra uma saída apontada no valor de R$ 809.585,72.

Já o candidato a Prefeito da cidade pelo MDB, o Marquinho Mendes recebeu R$ 100 mil dos R$ 100.500,00 declarados no site do TSE. O candidato do PSL, Rodrigo Gurgel teve a doação de R$ 500 mil pela direção estadual do partido e registrou o valor de R$ 412.950,00 em serviços contratados de campanha.

Publicidade

Professor Betinho do PSOL arrecadou R$ 1 mil vindo de seu partido e o Professor Fernando de Oliveira, do UP, recebeu R$ 2 mil em doação de pessoa física. Despesas de ambos ainda não estão declarados.