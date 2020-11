Ponte Feliciano Sodré no Canal em Cabo Frio é alvo de furto de cabos de energia elétrica Imagem de internet

Por O Dia

Cabo Frio - A ponte Feliciano Sodré, no centro de Cabo Frio, foi alvo de furto de equipamentos de iluminação pública. Parte do cabeamento foi furtado, deixando o local sem luz. Ainda não é possível calcular o valor do material levado pelos criminosos. Uma equipe técnica fará a recolocação dos cabos.



A ação é recorrente em diversas áreas do município e causa prejuízos aos cofres públicos. Na Avenida Wilson Mendes, por exemplo, os furtos acontecem semanalmente.



“Os dispositivos são fixados em locais públicos e, consequentemente, ficam expostos a ações que não podem ser contidas pela Comsercaf. A companhia lamenta muito o ocorrido e espera que a população e as autoridades auxiliem na fiscalização dos equipamentos públicos”, diz Dario Guagliardi, presidente da autarquia.