Cabo Frio tem 12 Vereadores candidatos a reeleição, sendo que 1 indeferido pela Justiça Eleitoral

Por Juarez Volotão

Cabo Frio - Dos 12 vereadores candidatos a reeleição no município de Cabo Frio na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, 11 estão deferidos pela Justiça Eleitoral, aptos para a disputa, e apenas 1 está indeferido pela Justiça, porém todos seguem fazendo campanha. Lembrando que são 17 vagas para a Câmara de Vereadores em Cabo Frio e o número de candidatos no pleito deste ano chegou ao impressionante número de 546 postulantes.

Os vereadores Rodolfo de Rui, Luis Geraldo, Vaguinho, Leticia Jotta, Alexandra Codeço, Adeir Novaes, Miguel Alencar, Vinícius Corrêa, Silvio BlauBlau, Oséias de Tamoios e Ricardo Martins, estão com seus registros de candidaturas aprovados pela Justiça. Somente Edilan do Celular teve a sua documentação indeferida pela Justiça Eleitoral.

Fonte da Informação: site do TSE- divulgacandcontas.