Por Juarez Volotão

Publicado 10/11/2020 08:24

Cabo Frio - O município de Cabo Frio na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, apesar de uma realidade duramente afetada pelas seguidas crises econômicas e administrativas que vem enfrentando nos últimos tempos, somada a pandemia do coronavírus, continua com um orçamento milionário estimado em R$ 883 milhões para o ano de 2021, valor 7,6% menor, se comparado aos R$ 956 milhões deste ano. O novo Prefeito eleito no dia 15 de novembro nas eleições municipais terá muitos desafios, mas pelo visto não faltará dinheiro para gerir a cidade.

Para o ano que vem, a Lei Orçamentária Anual (LOA) destinou despesas de R$ 255,7 milhões para a Saúde e de R$ 258,2 milhões, para a Educação. Outro destaque é para área de Urbanismo, para qual a previsão de gastos é de R$ 73 milhões. A Previdência Social terá R$ 82,1 milhões. Aos programas sociais foram destinados R$ 16 milhões. Os repasses para a Câmara, a título de duodécimo, totalizarão R$ 18,8 milhões. Crise financeira à parte, foram destinados R$ 25,6 milhões para reserva de contingência, espécie de ‘colchão’ para o caso de emergências financeiras. Já para a Comsercaf, que iniciou operação terceirizada no começo do mês, as despesas estimadas foram de R$ 81,2 milhões.



Lembrando que o orçamento estimado para o ano que vem foi decidido pelo Prefeito atual, Dr. Adriano do DEM e a Câmara de Vereadores do município.