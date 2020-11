'Chegou a minha vez' traz Cursos de capacitação profissional e a chance do primeiro emprego em Cabo Frio Projeto 'Chegou a minha vez'

Por Juarez Volotão

Cabo Frio - Em um ano drasticamente afetado pela pandemia do coronavírus e o aumento, considerável, do desemprego e de famílias passando necessidade, surge em Cabo Frio, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, um projeto intitulado 'Chegou a minha vez', em parceria com o Ministério Público do Trabalho, que visa capacitar, treinar e inserir no mercado de trabalho aqueles que precisam da oportunidade do emprego e renda, com qualificação profissional.



Capitaneado e criado pela Elisangela Dias, do 'Instituto Fome de Pão, sede de Deus', o projeto tem como objetivo ainda a recolocação das pessoas no mercado de trabalho e atendendo pessoas de baixa renda, desempregadas ou funcionários que desejam melhorar, e aprimorar, seu desempenho profissional e valorizar o seu currículo:' Atendemos famílias em situação de vulnerabilidade social há 27 anos e há 5 anos só em Cabo Frio. Nesse tempo, fiquei observando como funciona na cidade a questão da empregabilidade, do desemprego, as razões e as causas. Percebemos que existe uma dificuldade muito grande das pessoas se recolocarem no mercado de trabalho e até mesmo a oportunidade do primeiro emprego. Buscamos dentro das empresas, em contrapartida, quais eram as dificuldades de se contratar um funcionário para termos a noção da realidade do mercado. Fizemos uma pesquisa dentro de Cabo Frio e montei um projeto para que a pessoa possa ser contratada por um empresa, mas também para aquele que precisa gerir o seu negócio e aqueles muitos que precisam se qualificar e se aperfeiçoar para o mercado de trabalho', afirma, e declara ainda estar muito feliz com a aceitação dos parceiros locais, dentre eles empresários e entidades empresariais e do trade turístico de Cabo Frio.

O curso é custeado pelo Ministério Público do Trabalho, parceiro do projeto 'Chegou a minha vez' e está beneficiando cerca de 220 pessoas. As inscrições estão abertas, com turmas em andamento e outras para iniciarem com cursos disponíveis de camareira, auxiliar administrativo, recepcionista, excelência no atendimento, gestão de pessoas, gestão financeira, inglês, espanhol, português, marketing e-commerce:' Estamos trazendo ainda um treinamento com uma psicopedagoga, sobre a questão da pessoa sonhar, voltar a sonhar, se comportar, se colocar no mercado de trabalho, como elaborar o seu currículo corretamente, se vestir, sua postura e como se sair bem na entrevista de emprego', declara Elisangela.

Com turmas nos períodos da manhã, tarde e noite, e com aulas no auditório da Acia, o Projeto 'Chegou a minha vez' possui pacotes com preços promocionais e especiais para os empresários que indicarem a sua equipe e funcionários para se qualificarem e ainda, para quem está desempregado, com baixa renda e deseja buscar uma oportunidade de trabalho e melhorar o seu desempenho profissional e dar uma turbinada no seu currículo.

'Começamos há poucos dias e já temos 6 alunos dos nossos cursos devidamente encaminhados e empregados e o melhor, capacitados profissionalmente', vibra a Elisangela Dias do Projeto 'Chegou a minha vez'.



Inscrições e informações acerca dos Cursos:

