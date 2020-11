Professor Fernando do UP - candidato a Prefeito de Cabo Frio Assessoria

Por Juarez Volotão

Publicado 10/11/2020 08:23

Cabo Frio - O candidato Professor Fernando do UP (unidade popular) foi o oitavo convidado na série de entrevistas com os candidatos a Prefeito do município de Cabo Frio na última quinta (05) no programa 'Falando Francamente Com Você', apresentado pelo jornalista Juarez Volotão na Rádio Ondas FM em parceria com o Jornal O Dia. Fernando Oliveira é professor licenciado do Instituto Federal do Rio de Janeiro, doutor em Ciências, sistemas e computação e nunca ocupou cargo público, sendo candidato pela primeira vez: 'Os partidos políticos há anos deixaram de representar a base popular, as periferias e as pessoas que precisam das políticas públicas. Em 2017 decidimos fundar a Unidade Popular, o partido UP. Faço parte do movimento Luta de classes. Em 2019 recebemos o direito pelo TSE de participar das eleições. Minha candidatura vem com o anseio de colocar na disputa alguém que esteja fora de toda essa estrutura e máquina sistematizada da política', afirma ele logo no início da entrevista, ao vivo.

Segundo ele, foram 2 anos coletando assinaturas pelo Brasil em 9 estados, conseguindo um total de 1 milhão e 200 mil assinaturas. Sobre não ter tido cargo público ou mandato, ele avalia que o ajuda, na disputa eleitoral municipal: ' Me ajuda, por hoje vivermos uma vergonha na realidade política e que não participamos. Na verdade, o que acontece em Cabo Frio é uma troca de bastão das famílias que governam a cidade há décadas. E quando vemos blocões e essas uniões partidárias, vemos que isso é perverso e destrutivo para a emancipação da mente da população nas eleições, pois é a materialização da velha política, não havendo nada de novo nessas candidaturas que desejam a polarização', declara.

Sobre a suposta polarização das eleições municipais, repetindo o que aconteceu no pleito nacional em 2018, com direita versus esquerda, Professor Fernando de Oliveira, candidato a Prefeito em Cabo Frio diz que isso é uma jogada das duas candidaturas ditas polarizadas: 'Essa é uma tentativa de polarização que é uma estratégia política para apagar todas as outras candidaturas como se só existissem 2 candidaturas na cidade. Estamos aqui na construção de uma política nova com métodos diferentes. Entendemos que para se fazer uma coligação, deve ser a partir de um programa, projetos e ideias. Quando olho os programas dessas candidaturas e desses partidos, não há a possibilidade de se juntar, nem com alguns que se dizem esquerda. Não enxergamos que essa tal candidatura que se diz de 'esquerda' do blocão, seja de esquerda de verdade', afirma.

'Acreditamos que o poder popular e a emancipação do povo, do voto, das mentes, fará os eleitores escolherem uma candidatura que represente verdadeiramente os seus anseios. Por exemplo, Dr. Adriano, atual Prefeito de Cabo Frio, nunca foi novo, se apresentou como novo, enganou a população e quando assumiu, colocou o mesmo secretariado que sempre mordeu uma boquinha na Prefeitura. Um estelionato eleitoral, o maior da cidade', diz o candidato.

Logo abaixo você confere um resumo das principais ideias ou propostas do plano de Governo do Professor Fernando, candidato a Prefeito em Cabo Frio pelo UP, acerca de variados temas de importância para o município, declaradas e respondidas na entrevista.

. Atender ao povo - Precisamos fazer políticas públicas para que ninguém dependa de ir a Prefeitura falar com o Prefeito ou político algum. Criaremos espaços para participação popular como a conferência da cidade, onde serão eleitos delegados e delegadas populares que participarão da construção das políticas públicas do executivo.

. Programa de Governo - Popular e construído por dezenas de pessoas em 32 páginas que trarão solução para as pessoas de Cabo Frio e não remédios, como o que tem sido aplicada na população cabo-friense nas últimas décadas.

. Transporte Público - Acabaremos com o monopólio da Salineira e criaremos uma empresa pública de transporte municipal, revendo a concessão e fazendo um pente fino em todos os contratos existentes na cidade.

. Mobilidade Urbana - Criaremos ciclovias que liguem as áreas periféricas as áreas centrais do município e vamos rever vias e calçadas para a acessibilidade, bem como, fazer um planejamento de reordenamento do trânsito.

. Educação - Além da educação integral, defendemos a educação integrada. Respeitaremos os profissionais da educação, com pagamentos em dia, cumprindo o plano da educação e até o fim do Governo teremos 90% de concursados na área e 10% de contratados. Utilizar as edificações já existentes para funcionarem como escola aberta.

. Comunidades e bairros - Descentralizaremos o Turismo e criaremos o Centro integrado de arte e lazer nos bairros e em áreas mais vulneráveis. Arrumaremos a questão da mobilidade urbana e criaremos oportunidades para a juventude.

. No primeiro ano de Governo - iniciaremos com os concursos públicos e colocaremos a enfermagem na frente da chefia dos postos de saúde. Acabaremos com a máfia da saúde, do transporte público e enxugaremos a folha de pagamento.

. Turismo - Nossa prioridade será o turismo de base comunitária, para fomentar e movimentar os bairros e comunidade, bem como o comércio. Reorganizar a cidade para apresentar a nossa cidade para fora. Criar um calendário da Prefeitura com festivais musicais, culturais e de arte, semanais, acontecendo em todos os bairros e em Tamoios.

. Saúde - Acabar com a máfia da saúde privada e com os postos loteados pelos Vereadores. Adequar os Hospitais para que passem a receber os recursos do Governo Federal ( Tamoios, Jardim e da Mulher ) .

. Tamoios - Regulamentar o transporte alternativo, fazer um remapeamento em Tamoios e em toda Cabo Frio para gerar mais arrecadação do IPTU, onde quem não tem condições de pagar tenha a devida isenção, mas os ricaços da cidade não podem pagar o mesmo que os moradores periféricos.