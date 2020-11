Cris Fernandes, candidata a Prefeita em Cabo Frio Assessoria

Por Juarez Volotão

Publicado 13/11/2020 17:57 | Atualizado 13/11/2020 18:20

Cabo Frio - A candidata Cris Fernandes do PSD foi a nona convidada na série de entrevistas com os candidatos a Prefeito do município de Cabo Frio na última segunda (09) no programa 'Falando Francamente Com Você', apresentado pelo jornalista Juarez Volotão na Rádio Ondas FM em parceria com o Jornal O Dia. Com 44 anos, Cristiane Fernandes é formada em administração de empresas e pós-graduada em gestão pública e gerontologia e já foi Secretária da melhor idade em administrações anteriores.

A candidata do PSD confirma na entrevista, ao vivo, que sua campanha é feita nas ruas e declara que a politica precisa resgatar a confiança que foi perdida pela falta de responsabilidade, da corrupção e instabilidade jurídica: 'Cabo Frio está sem credibilidade aos olhos do país, e afirma que o voto útil, é o voto em que é ficha limpa. Em Cabo Frio houve uma frustração em querer polarizar em nível nacional, sem conhecer o cidadão', diz ela afirmando que a suposta polarização não acontecerá na prática no município.

Questionada sobre as recuadas, apoios e coligações partidárias em torno de um candidato a Prefeito, ela avalia que é algo muito ruim:' Quem está se aliando a que? Ela questiona. Sou a candidata mais humilde, porém séria. Temos que mudar o cenário de corrupção e de Polícia na porta de representantes do povo. Hoje não tenho amarras, tenho mais tempo que qualquer outro na questão de gestão pública. Tenho hoje o melhor plano de governo para minha cidade. Tenho liberdade para cuidar de Cabo Frio, estudo essa cidade e quero conhecer cidadão por cidadão. E sim, levanto a bandeira das mulheres, pois a frase das ruas de Cabo Frio é "Vamos ter sonoridade". Uma mulher apoia a outra, nada melhor do que uma mulher para cuidar das famílias. Sou a única mulher na disputa do pleito, já sofri muito preconceito e perseguição política por muito tempo', declara.

Casada com o ex-vereador Emanoel Fernandes, com quem tem dois filhos ela diz que a história dele é linda, porém pede para que não se apeguem nisso: ' Venho fazendo história, não tenho alianças com nenhum grupo político, minha única aliança é com o povo. É a minha segunda candidatura a prefeitura de Cabo Frio e sou a candidata da transformação. Gestora pública de formação, especialista em envelhecimento humano e capacitada em SUS e SUAS. Ganhei o cargo em gestões anteriores por ser técnica e não por indicação, e a minha pasta sempre se destacou. E ao meu lado, no nosso futuro governo, com transparência, só vou colocar pessoas competentes, capacitadas e preparadas', afirma.

Logo abaixo você confere um resumo das principais ideias ou propostas do plano de Governo da Cris Fernandes, candidata a Prefeita em Cabo Frio pelo PSD, acerca de variados temas de importância para o município, declaradas e respondidas na entrevista.

Tamoios e Área Rural - Trarei fomentos e implementos para a transformação com projetos de melhorias.

A extensão de toda orla de Tamoios passará por uma revitalização, a rua da torre é outra grave situação de Cabo Frio. Isso tudo foi incentivado pelo poder público corrupto. A prefeitura vai pensar com urgência em dar a regularização aos moradores, isso acontecerá no primeiro ano do meu governo. Entre o segundo e terceiro ano, tudo já estará encaminhado.

Folha de Pagamento - Meu compromisso é regularizar pagamentos, não terei folhas inchadas. Estarei sempre cumprindo as leis, dando o direito constitucional com compromisso.

Buracos e infra-estrutura - É resolver a responsabilidade de vidas, buracos causam acidentes e prejudicam bens. É um problema sério em cabo frio, principalmente no que diz respeito à qualidade de vida.

Educação - Temos que devolver tudo de mais importante na cidade, que é a educação. Temos crianças sem educação a 3 anos letivos perdidos. Verba que vieram e nada foi feito. Vamos ter escolas em tempo integral, aplicativo de reforço escolar. Quando eu conhecer o cidadão, pois eu sei que nem todos tem acesso a rede de internet, vou identificar esse cidadão. Farei a matrícula numa Central, pelo 0800. Valorização de carreira ao profissionais da educação, projeto nova vida cabo-friense, com um auxílio ao jovem para poder ter tempo para se dedicar aos estudos, e não deixar sua família desamparada.

PCCR - Respeito no salário do servidor. O salário tem que ser pago, lei não se discute, se cumpre.

Representante do Sepe - Ela desmente a informação e, coloca o que foi dito. Ela quer representante do Sepe ao seu lado, assim como quer do Ministério público, da OAB, entidades e afins. Para que fique claro em sua transição e identificar os problemas de contas. Se houver dívidas, cada um que se comprometa com sua responsabilidade.

Câmara de Vereadores - A Câmara Municipal é omissa, com vereadores que só prejudicaram a população.