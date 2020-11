Professor Betinho, candidato a Prefeito de Cabo Frio pelo PSOL Mídias Sociais

Por Juarez Volotão

Publicado 13/11/2020 17:58 | Atualizado 13/11/2020 18:27

Cabo Frio - O candidato Professor Betinho do PSOL foi o décimo convidado na série de entrevistas com os candidatos a Prefeito do município de Cabo Frio na última terça (10) no programa 'Falando Francamente Com Você', apresentado pelo jornalista Juarez Volotão na Rádio Ondas FM em parceria com o Jornal O Dia. Roberto Póvoas tem 60 anos e está na educação desde 1984. Professor de matemática, o candidato já deu aulas em escolas da rede municipal, estadual e particular.

Questionado acerca da suposta polarização entre direita versus esquerda nas eleições municipais de Cabo Frio, o candidato de esquerda pelo PSOL, diz que não acredita que isso vai acontecer nas urnas, pois a polarização está apenas entre dois candidatos: 'A prática de polarização é uma prática nefasta para o nosso município e muito ruim para o processo eleitoral, ainda mais quando a tal candidatura representada não é verdadeiramente de esquerda', afirma em entrevista ao vivo.

Publicidade

Sobre não ter um passado político de mandato ou cargo público, ele diz que isso o favorece: ' A experiência não garante nada, a avaliação dos últimos governos foi desastrosa. Não tiveram a preocupação em juntar ou guardar recursos como fizeram os outros municípios. Cabo Frio gastou de forma desastrosa, não foi aproveitado devidamente o dinheiro dos royalties que entraram esse tempo todo. O município acumula dívidas por gastos', afirma o candidato do PSOL.

Com relação a alianças, coligações e blocões, Professor Betinho é categórico: 'As pessoas têm que analisar onde estão as mudanças, as transformações, com quais partidos políticos a transformação pode acontecer.

Não aceitamos aliados vinculados aos grupos do Cabral e do presidente da República. O PSOL foi contra as reformas da previdência, trabalhista e administrativa que está por vir. Alerto a população sobre o perigo de fortalecer aos políticos e partidos que são a favor dessas reformas, pois uma hora isso tudo chega a Cabo Frio e vai prejudicar nossos cidadãos. Não tem como ser progressista e apoiar partidos que votam com o partido do governo federal. E até pouco tempo estavam na "Aba do Cabral", dispara o Professor Betinho.

Publicidade

Logo abaixo você confere um resumo das principais ideias ou propostas do plano de Governo do Professor Betinho, candidato a Prefeito em Cabo Frio pelo PSOL, acerca de variados temas de importância para o município, declaradas e respondidas na entrevista.

Ajuda do Governo Federal - Mesmo sendo de um partido de esquerda, nós vamos buscar recursos de forma republicana ao governo do estado e federal. Emendas parlamentares, foi destinadas 1 milhão para o CTI neo-natal do hospital da mulher. Se você tem boas propostas, você consegue verba de dinheiro para atender as necessidades do povo. Independente de partido!

Publicidade

Prioridades do Governo PSOL - O objetivo é saúde e a educação de qualidade para as pessoas que precisam.

A recuperação financeira é com certeza a prioridade do município. Auditoria nas contas, revisar os contratos com os prestadores de serviço. Contrato sem serviço, vai deixar de existir. O que tiver sendo feito, vai ser respeitado. Vamos analisar os números de trabalhadores na prefeitura, os que não trabalham vão sair. Priorizando o concurso público. O servidor quando presta o bom serviço é quando tem independência, sem ficar a mercê de secretários e do prefeito.

Saúde - Vamos trabalhar com prevenção. Acabar com a burocracia de marcação de exames. Isso tem que acontecer em tempo real, pois a necessidade é grande e temos que fortalecer o sus.

Publicidade

PCCR - Como funcionário público aposentado e inclusive meu salário está atrasado, eu sempre lutei pelo plano de cargo e salário. Tem que ser mantido para valorização do funcionário público. Não vamos abrir mão do que foi conquistado com muita luta.

Pasmed e Ibascaf - Vamos transformar em lei, para que os aposentados escolham entre eles um presidente, em eleições. Quem vai gerir o IBASCAF será os aposentados. O PASMED vai ser gerida pela nova diretoria eleita. A prefeitura vai fechar a folha de pagamento retida do servidor. O IBASCAF vai ser um instiruto dos servidores, administrados por servidores na minha gestão.

Publicidade

Comunidades, periferias e Tamoios - Será junto aos sindicatos, associações e conselhos. Vamos tratar Cabo Frio da fronteira de Arraial do Cabo, ao Rio São João, todos por iguais. Elaboramos tudo com muita preocupação. O que será feito na Praia do Forte, faremos no Jardim esperança. Todos os distritos da cidade terá nosso olhar, faremos o que é feito no centro, em todas as áreas. Os candidatos tem muitas ideias, porém só quem as conhece é a população. Por isso vamos andar juntos com os representantes dos bairros.

Educação - A educação em cabo frio está muito complexa. Resolver realmente os problemas é sentar e conversar com sindicato e comunidade escolar. A ajuda de secretarias de meio ambiente, cultura e esporte, vão nos ajudar no retorno. Creches serão prioridades. Mães só trabalham tranquilas, se tiverem segurança de deixar seus filhos. Volta as aulas somente com a vacina. Saúde em primeiro lugar!

Publicidade

Folha de pagamento - Vai passar por uma avaliação para sabermos quantos funcionários são essenciais para cada setor. Necessários e suficientes para prestar o bom serviço. Vamos enxugar o máximo possível, prestar contas no portal da transparência. O que entrar e o que sair. Temos que melhorar nossa arrecadação. Temos que gastar bem.