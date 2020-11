A pedido da Justiça Eleitoral, Cabo Frio terá esquema especial de trânsito neste domingo TJ - Fórum de Cabo Frio

Por O Dia

Publicado 14/11/2020 11:48

Cabo Frio - A pedido da Justiça Eleitoral, a Prefeitura Municipal de Cabo Frio fará um esquema especial no trânsito para este domingo de eleições (15). A ação será tomada para facilitar o embarque e desembarque das urnas eletrônicas. Com a medida, está proibida a circulação, parada e estacionamento de veículos nas ruas Ministro Gama Filho, no Braga, onde fica a sede do Fórum da cidade; e Rui Barbosa, no Centro, onde está o cartório eleitoral; entre 4h e 20h30.



Conforme determinação da Justiça Eleitoral, o uso de máscara para proteção facial virou item obrigatório em todas as seções, sendo necessária a higienização das mãos antes e depois da votação. Também é recomendado que os eleitores e eleitoras mantenham a distância mínima de um metro dos demais e dos mesários e que cada um leve a própria caneta para assinar o caderno de votação. O combate ao vírus é de responsabilidade de cada cidadão.



A Justiça Eleitoral informa, ainda, que este ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, houve uma mudança no horário da votação. Os eleitores e eleitoras poderão comparecer às urnas de 7h às 17h. Importante destacar que o horário entre 7h e 10h é preferencial, mas não exclusivo, para pessoas acima de 60 anos.



Eleitor pode votar sem título



O TRE-RJ informa, ainda, que mesmo que tenha perdido seu título e não tenha tirado a segunda via em tempo hábil, o eleitor ou a eleitora poderá votar normalmente no domingo. Para isso, precisa apresentar ao mesário, na seção eleitoral onde está inscrito, um documento oficial de identificação com foto.



Caso o eleitor ou a eleitora já tenha a biometria cadastrada, é possível utilizar o aplicativo e-Título, disponível para celulares, como documento de identificação na hora de votar. O aplicativo está disponível gratuitamente nas lojas online Google Play e Apple Store.