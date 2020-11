Comsercaf prepara operação de limpeza para o dia da eleição Arquivo Folha dos Lagos

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 10:54

Cabo Frio - A Comsercaf (Companhia de Serviços de Cabo Frio) preparou uma operação especial de limpeza das ruas da cidade para este domingo (15), data da eleição municipal. A partir das 6h, cerca de 650 funcionários farão a varrição das vias e coleta de resíduos. O objetivo é retirar materiais de campanha descartados de forma irregular, evitando a obstrução das galerias pluviais e poluição do meio ambiente.



O trabalho será realizado em dois turnos: um com início às 6h e outro às 15h, concentrando as equipes nos 61 locais de votação existentes no município. O material recolhido será enviado para o aterro sanitário Dois Arcos.

A legislação eleitoral (Lei 9.504/1997 e Resolução do Tribunal Superior Eleitoral 23.610/2019) proíbe qualquer propaganda política realizada após as 22h do dia que antecede a eleição (sábado), incluindo o descarte de material de campanha.



“Com a legislação, a quantidade de ‘santinhos’ nas ruas deve reduzir consideravelmente, mas não só os candidatos, como também a população deve manter a cidade limpa e contribuir com o descarte correto dos resíduos”, explica Dario Guagliardi, presidente da Comsercaf.