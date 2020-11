Cerca de 3 toneladas de panfletos são retirados das ruas em Cabo Frio Prefeitura de Cabo Frio

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 08:36

Cabo Frio - O domingo (15) foi de muito trabalho para as equipes da Comsercaf (Companhia de Serviços de Cabo Frio). Com as eleições municipais, alguns candidatos espalharam milhares panfletos pelas ruas da cidade. Cerca de 3 toneladas de “santinhos” foram recolhidas, o dobro de resíduos coletados em um dia comum. O material recolhido foi enviado para o Aterro Sanitário Dois Arcos.



O trabalho foi realizado em dois turnos: às 6h e às 15h, com o auxílio de vassouras e sopradores, mas à medida que a varrição avançava, mais panfletos eram descartados irregularmente. A operação de limpeza terá continuidade nesta segunda-feira (16).



A legislação eleitoral (Lei 9.504/1997 e Resolução do Tribunal Superior Eleitoral 23.610/2019) proíbe qualquer propaganda política realizada após às 22h do dia que antecede a eleição, incluindo o descarte de material de campanha.



“Infelizmente observamos muitos ‘santinhos’ sendo jogados próximos aos locais de votação. A operação de limpeza foi um desafio, diante de tanto descarte irregular. Em alguns bairros ainda é possível ver uma grande quantidade de panfletos espalhados, mas a autarquia está trabalhando para deixar a cidade limpa o quanto antes”, explica Dario Guagliardi, presidente da Comsercaf.