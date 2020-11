Mutirão de exames de imagem realiza mais de mil atendimentos por semana no Jardim Esperança Prefeitura de Cabo Frio

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 08:37

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio está com uma unidade móvel em frente ao Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Esperança, para realização de exames de imagem. O sistema de mutirão está no 11º dia de funcionamento e faz parte da campanha de prevenção ao câncer de mama e de colo do útero. Por semana são realizados cerca de mil atendimentos.



Os atendimentos ocorrem diariamente, incluindo os fins de semana, das 9h às 16h. São realizados exames de papanicolau, mamografia e ultrassonografia pélvica e mamária. Segundo a direção do Hospital Otime Cardoso dos Santos, são feitos em média de 80 a 100 procedimentos por dia, entre segunda e sexta-feira. Aos sábados e domingos o número salta para 500 a 600.



Para ser atendido é necessária a apresentação de um documento de identificação com foto e do cartão do SUS. A previsão da Secretaria de Saúde é de que os serviços cheguem ao distrito de Tamoios a partir do dia 25 de novembro. O mutirão se encerra no mês de dezembro, quando a unidade móvel estará no Centro da cidade.