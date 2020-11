Procon Cabo Frio celebra TAC com empresa de transporte para instalação de dois pontos de ônibus em Tamoios Imagem de internet

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 08:45

Cabo Frio - A Coordenadoria de Defesa do Consumidor de Cabo Frio celebrou na segunda-feira (16) um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com uma empresa de transporte intermunicipal. O processo administrativo 9170/2020 prevê a confecção e instalação de dois pontos de ônibus em Tamoios. A execução está prevista para 2021.



Cada abrigo de passageiros terá 8 metros e será confeccionado em ácido inoxidável e vidro temperado. Além disso, contará com bancos para conforto dos passageiros, iluminação, acessibilidade e painel informativo sobre transporte intermunicipal.



Segundo a coordenadora da pasta, Mônica Boniolli, “a instalação era para ter ocorrido em 2020, mas, em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), precisou ser adiado. Esse documento já está assinado, documentado e celebrado, pronto para ser executado no ano que vem”.



A população de Tamoios conta com uma unidade do Procon, que fica localizada na subprefeitura do distrito, no Shopping UnaPark, sala 04. Por causa da pandemia, os atendimentos precisais acontecem as terças e quintas-feiras, das 9h às 16h com agendamento por telefone (22) 2643-5817, ou e-mail proconcabofriotamoios@gmail.com.