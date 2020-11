Salineira - empresa de ônibus da Região dos Lagos Imagem de internet

Cabo Frio - O Procon do município de Cabo Frio na Região dos Lagos denunciou a Auto Viação Salineira no Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro (MP-RJ), por descumprir a determinação feita pelo órgão para que a empresa colocasse os ônibus, os quais ela tirou de circulação, de novo nas linhas.

A coordenadora do Procon- Cabo Frio-RJ, Mônica Bonioli, falou nas suas redes sociais do descumprimento da Salineira, apesar da multa de R$150 mil reais e da intimação do Procon exigindo o retorno de todas as linhas de ônibus do município cabo-friense.

"Acabamos de denunciar a Auto Viação Salineira no MP-RJ por descumprir a intimação do Procon-Cabo Frio-RJ, que determinou o retorno de todas as linhas de ônibus do município de Cabo Frio-RJ.

Apesar da intimação, apesar da multa de R$150 mil reais, seguiu à Salineira descumprindo a determinação do Procon de retorno das linhas, se negando a prestar o serviço essencial do transporte público.

Então, está aqui. A denúncia foi feita, já foi protocolada. Aceito o desafio, conforme disse que faria, fiz: multamos, intimamos e agora denunciamos no MP-RJ. Porque o serviço essencial ele não pode parar e a população está aguardando o retorno dos ônibus", afirmou a coordenadora do Procon, Mônica Bonioli.