Deputado Dr. Serginho anuncia retomada da CPI da Prolagos

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 07:23

Cabo Frio - O deputado estadual Dr. Serginho (Republicanos) retomou o trabalho presencial na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) focando no retorno das atividades da CPI da Prolagos, que investiga o derramamento de esgoto e resíduos químicos na Lagoa de Araruama, e tem ainda como objetivo acabar com a cobrança ilegal da taxa mínima de água pela concessionária que presta serviços na Região dos Lagos.



Dr. Serginho também anunciou que fez contato com o Ministério do Meio Ambiente, levando ao governo federal um pedido da comunidade pesqueira para que seja realizada uma reavaliação do zoneamento de pesca da Lagoa de Araruama, cuja dragagem foi solicitada pelo deputado ao governo estadual.

Devido à pandemia Covid-19, desde março estão suspensas as audiências públicas presenciais com público externo, mas já é possível realizar reuniões na Alerj por videoconferência. Presidente da CPI da Prolagos, Dr. Serginho afirma que a pandemia não vai inviabilizar os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito.



"O compromisso é recuperar ambientalmente a Lagoa de Araruama para a população e pescadores. A CPI volta a atuar nesse sentido, além de lutar para fazer a Prolagos cumprir a lei estadual que proíbe a cobrança de taxa mínima de água", explica Dr. Serginho.



O parlamentar afirma ainda estar disponível para auxiliar as lideranças políticas eleitas na recuperação das cidades nesse período de pandemia e após o coronavírus.

"Vamos auxiliar os municípios em todas as demandas que forem necessárias para que a Região dos Lagos possa avançar. Nossa região está acima de tudo, desde já coloco o mandato à disposição dos prefeitos eleitos, e parabenizo todos, em especial o prefeito eleito de Cabo Frio, José Bonifácio. Nossa luta e trabalho é para a cidade prosperar", conclui Dr. Serginho.